martes 08 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de septiembre de 2026 - 18:10
Sociedad.

Aníbal Lotocki seguirá preso hasta que la Corte Suprema defina su situación

La Justicia condenó a Aníbal Lotocki a ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aníbal Lotocki seguirá preso hasta que la Corte Suprema defina su situación.&nbsp;

Aníbal Lotocki seguirá preso hasta que la Corte Suprema defina su situación. 

Aníbal Lotocki recibió una condena de ocho años de prisión, junto con diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. Tras el fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 ordenó su inmediata detención en la causa por las lesiones graves a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Lee además
Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años. video
Espectáculos.

A tres años de su muerte, el recuerdo de Silvina Luna sigue intacto
El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresasvinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas
País.

Islas Malvinas: sancionarán a ejecutivos y empresas por las operaciones petroleras

Aníbal Lotocki seguirá preso hasta que la Corte Suprema defina su situación

La Corte Suprema confirmó la condena contra Aníbal Lotocki, que quedó firme y cerró definitivamente una extensa batalla judicial. El médico fue condenado a 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa.

La causa judicial acumuló las denuncias de cuatro damnificadas que padecieron severas consecuencias físicas y orgánicas luego de recibir polimetilmetacrilato (PMMA) en cantidades peligrosas, en procedimientos realizados sin la debida información y consentimiento:

Silvina Luna: La modelo y actriz fue una de las principales figuras en visibilizar el caso. Durante años padeció hipercalcemia e insuficiencia renal crónica como consecuencia del procedimiento y murió en agosto de 2023.

Pamela Sosa: La ex pareja del médico y una de las querellantes en la causa, llevó adelante distintas denuncias judiciales luego de detectar importantes complicaciones en su salud.

Stefy Xipolitakis: La mediática también integró la querella y denunció afecciones físicas crónicas que, según quedó establecido en el expediente, fueron vinculadas con el material utilizado durante los procedimientos.

Gabriela Trenchi: La empresaria textil sufrió graves complicaciones de salud tras las intervenciones. En su caso, además, la Justicia incorporó el delito de estafa, debido a que se le realizaron procedimientos que, según la causa, no habían sido acordados previamente.

Para el juez Jorge Romeo, la situación procesal del acusado presenta un riesgo concreto de fuga, por lo que consideró necesario mantener el encierro cautelar. El magistrado argumentó que la multiplicidad de causas y la reiterancia delictiva son razones suficientes para garantizar que permanezca sujeto al proceso judicial.

La situación de Lotocki se suma a otro proceso judicial en su contra: permanece detenido preventivamente mientras es juzgado por el homicidio de un paciente, ocurrido en abril de 2021, y por las lesiones provocadas a otras cinco mujeres.

El monto de la pena fue elevado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que aceptó el planteo del Ministerio Público Fiscal y modificó la sentencia de primera instancia. La resolución original contemplaba cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la profesión.

A partir de esa resolución, Casación sumó el delito de estafa a las lesiones graves reiteradas cometidas en cuatro oportunidades, al entender que ambos delitos concurrían de manera real.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara confirmó la pena de ocho años de prisión y el caso llegó a la instancia de la Corte Suprema, donde permanecía pendiente de resolución un recurso de queja.

Lotocki: historial de ocultamientos y secuelas

La Justicia determinó que Lotocki expuso deliberadamente a sus pacientes a un riesgo indebido mediante la aplicación de sustancias de relleno sintéticas en cantidades no autorizadas.

Las intervenciones derivaron en granulomas, alteraciones metabólicas y lesiones irreversibles, con consecuencias permanentes sobre la salud y la calidad de vida de las denunciantes. El caso de Silvina Luna tuvo el desenlace más grave: sufrió un severo deterioro renal que finalmente terminó con su vida.

Con la condena por lesiones graves y estafa ya firme, Lotocki atraviesa el momento judicial más adverso. Sin embargo, el fallo no pone punto final a sus problemas con la Justicia.

El médico continúa involucrado en otros expedientes de gravedad, entre ellos la causa por la muerte de Cristian Zárate, por la que está imputado por el delito de homicidio simple.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A tres años de su muerte, el recuerdo de Silvina Luna sigue intacto

Islas Malvinas: sancionarán a ejecutivos y empresas por las operaciones petroleras

Argentina quedó octava en América Latina en las pruebas PISA 2025

Fuerte retroceso educativo en Argentina: las causas y qué está fallando

Tucumán: una mujer de 79 años asesinó a su esposo y le confesó el crimen a su hijo

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva video
Jujuy.

Qué pasa si me jubilo y sigo trabajando: la explicación de abogadas jujeñas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Muerte de una pareja en el barrio Malvinas.
Policiales.

Muerte de una pareja en barrio Malvinas: el martes y el miércoles serán las autopsias

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo video
Jujuy.

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde seránlas misas video
Jujuy.

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde serán las misas

Balón de Oro 2026: Lionel Messi, Lautaro y Dibu Martínez son los argentinos nominados
Deportes.

Balón de Oro 2026: Lionel Messi, Lautaro y Dibu Martínez son los argentinos nominados

Mirtha Legrand sigue internada: cómo pasó la noche y qué dijo Nacho Viale
Evolución.

Mirtha Legrand sigue internada: cómo pasó la noche y qué dijo Nacho Viale

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel