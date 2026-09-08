Aníbal Lotocki seguirá preso hasta que la Corte Suprema defina su situación. 

Aníbal Lotocki recibió una condena de ocho años de prisión, junto con diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. Tras el fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 ordenó su inmediata detención en la causa por las lesiones graves a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

La Corte Suprema confirmó la condena contra Aníbal Lotocki , que quedó firme y cerró definitivamente una extensa batalla judicial. El médico fue condenado a 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa .

La causa judicial acumuló las denuncias de cuatro damnificadas que padecieron severas consecuencias físicas y orgánicas luego de recibir polimetilmetacrilato (PMMA) en cantidades peligrosas , en procedimientos realizados sin la debida información y consentimiento :

Silvina Luna: La modelo y actriz fue una de las principales figuras en visibilizar el caso. Durante años padeció hipercalcemia e insuficiencia renal crónica como consecuencia del procedimiento y murió en agosto de 2023 .

Pamela Sosa: La ex pareja del médico y una de las querellantes en la causa, llevó adelante distintas denuncias judiciales luego de detectar importantes complicaciones en su salud.

Stefy Xipolitakis: La mediática también integró la querella y denunció afecciones físicas crónicas que, según quedó establecido en el expediente, fueron vinculadas con el material utilizado durante los procedimientos.

Gabriela Trenchi: La empresaria textil sufrió graves complicaciones de salud tras las intervenciones. En su caso, además, la Justicia incorporó el delito de estafa, debido a que se le realizaron procedimientos que, según la causa, no habían sido acordados previamente.

Para el juez Jorge Romeo, la situación procesal del acusado presenta un riesgo concreto de fuga, por lo que consideró necesario mantener el encierro cautelar. El magistrado argumentó que la multiplicidad de causas y la reiterancia delictiva son razones suficientes para garantizar que permanezca sujeto al proceso judicial.

La situación de Lotocki se suma a otro proceso judicial en su contra: permanece detenido preventivamente mientras es juzgado por el homicidio de un paciente, ocurrido en abril de 2021, y por las lesiones provocadas a otras cinco mujeres.

El monto de la pena fue elevado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que aceptó el planteo del Ministerio Público Fiscal y modificó la sentencia de primera instancia. La resolución original contemplaba cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la profesión.

A partir de esa resolución, Casación sumó el delito de estafa a las lesiones graves reiteradas cometidas en cuatro oportunidades, al entender que ambos delitos concurrían de manera real.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara confirmó la pena de ocho años de prisión y el caso llegó a la instancia de la Corte Suprema, donde permanecía pendiente de resolución un recurso de queja.

Lotocki: historial de ocultamientos y secuelas

La Justicia determinó que Lotocki expuso deliberadamente a sus pacientes a un riesgo indebido mediante la aplicación de sustancias de relleno sintéticas en cantidades no autorizadas.

Las intervenciones derivaron en granulomas, alteraciones metabólicas y lesiones irreversibles, con consecuencias permanentes sobre la salud y la calidad de vida de las denunciantes. El caso de Silvina Luna tuvo el desenlace más grave: sufrió un severo deterioro renal que finalmente terminó con su vida.

Con la condena por lesiones graves y estafa ya firme, Lotocki atraviesa el momento judicial más adverso. Sin embargo, el fallo no pone punto final a sus problemas con la Justicia.

El médico continúa involucrado en otros expedientes de gravedad, entre ellos la causa por la muerte de Cristian Zárate, por la que está imputado por el delito de homicidio simple.