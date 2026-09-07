Un hombre se descompensó mientras manejaba y chocó contra una casa

Un hombre se descompensó mientras manejaba y terminó contra una casa

Un hombre de 78 años se descompensó este lunes sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, antes de llegar al puente Paraguay, en San Salvador de Jujuy, y no pudo evitar chocar con la camioneta que conducía sobre una casa.

De acuerdo con la información disponible, el episodio no dejó personas heridas y solo se registraron daños materiales. Personal policial intervino en el sector para ordenar la situación y realizar las tareas correspondientes. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho ni sobre el estado de salud del hombre tras la descompensación.

Conducía borracho por Ruta 9 Un conductor fue demorado por manejar de manera peligrosa por la Ruta 9 a la altura de Tumbaya Grande, e intentar escapar de la Policía. Tras ser interceptado, personal de Seguridad Vial le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre.

De acuerdo con la información policial, el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta por un auto que circulaba en sentido norte-sur realizando maniobras zigzagueantes sobre la Ruta Nacional 9. Ante la advertencia por la circulación peligrosa, unidades móviles se dirigieron hacia el sector y lograron localizar al vehículo señalado.

Los efectivos consiguieron detener inicialmente la marcha del automóvil y solicitaron al conductor la documentación correspondiente. Sin embargo, según lo informado, el hombre hizo caso omiso a la indicación policial y retomó la marcha. A partir de ese momento se inició una persecución para lograr detener nuevamente el vehículo. Conducía borracho por Ruta 9, escapó de la Policía y fue detenido en Tumbaya El operativo continuó hasta que los efectivos consiguieron interceptar el automóvil en la intersección de avenida Buenos Aires y 9 de Julio. En el vehículo viajaban dos hombres, quienes fueron trasladados posteriormente a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Una vez allí, intervino personal de Seguridad Vial, que realizó un test de alcoholemia al conductor. El resultado fue de 1,90 g/l de alcohol, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por el hecho.

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