El pueblo de Santiago del Estero donde sobreviven osos hormigueros y la fauna del Gran Chaco.

Lejos de los recorridos que suelen concentrar la mayor cantidad de visitantes, existe en Santiago del Estero un espacio natural de gran valor que todavía conserva un perfil poco explorado: el Parque Nacional Copo . El área protegida se encuentra en las proximidades de Pampa de los Guanacos , junto al límite con la provincia del Chaco.

Este sitio cumple un papel fundamental en la conservación de ambientes característicos del Gran Chaco argentino . Su importancia radica en que protege una muestra representativa de los ecosistemas propios de esta extensa región, convirtiéndose en un destino de interés para quienes buscan conocer paisajes naturales alejados de los principales circuitos turísticos.

Pese a que todavía es un lugar poco conocido entre los turistas, el Parque Nacional Copo cumple un papel fundamental en la protección de algunas especies representativas de la fauna chaqueña . Entre ellas se encuentran el oso hormiguero gigante y el chancho quimilero , dos animales considerados vulnerables que tienen en este territorio uno de los pocos espacios donde aún pueden refugiarse.

La riqueza natural del parque no se limita a estas especies. El área también alberga una amplia variedad de aves propias de la región, reptiles y otros mamíferos , que desarrollan su vida en un ambiente dominado por quebrachos, algarrobos y diferentes especies de arbustos , elementos característicos del paisaje del Gran Chaco.

Las condiciones de temperaturas elevadas y la escasa presencia de actividades humanas han contribuido a preservar las características naturales de este territorio. Gracias a ello, quienes lo visitan pueden encontrarse con un entorno donde la vegetación y los animales se desarrollan con un grado de intervención reducido, ofreciendo una experiencia cercana a la naturaleza.

Este escenario convierte al parque en una propuesta diferente para los viajeros interesados en el ecoturismo, la observación y captura fotográfica de fauna silvestre o los recorridos a pie. El contacto con el monte chaqueño permite descubrir un paisaje marcado por una particular combinación de sonidos, colores y especies propias de la región.

Dónde queda el Parque Nacional Copo

En el extremo norte de Santiago del Estero se encuentra el Parque Nacional Copo, dentro del área de Pampa de los Guanacos y próximo al límite provincial con Chaco. Su emplazamiento, apartado de los principales corredores viales y de las zonas que concentran mayor circulación turística, hace que la llegada de visitantes sea relativamente reducida.

Esta característica, lejos de ser una desventaja, contribuye a mantener las condiciones del entorno y ayuda a preservar la diversidad de especies y ambientes naturales que caracterizan al parque.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en el Parque Nacional Copo?

Visitar el Parque Nacional Copo ofrece la posibilidad de acercarse a uno de los ambientes naturales más representativos del Gran Chaco argentino desde una perspectiva diferente. A través de sus recorridos interpretativos, los visitantes pueden adentrarse en caminos rodeados de quebrachos y algarrobos, mientras conocen las particularidades del paisaje, la importancia de su conservación y las especies vegetales y animales que habitan en la zona.

Más que una simple caminata, estos trayectos están pensados para recorrer el monte con atención y aprender a reconocer sus diferentes componentes. El contacto directo con el entorno permite comprender la relación entre las distintas especies y el funcionamiento de un ecosistema que conserva gran parte de sus características naturales debido a la limitada intervención humana.

La riqueza animal es uno de los principales motivos para visitar el Parque Nacional Copo, especialmente para quienes disfrutan de observar especies en su ambiente natural. Entre los ejemplares más destacados se encuentra el oso hormiguero gigante, que conserva en este territorio uno de los últimos espacios donde puede refugiarse. También habita allí el chancho quimilero, considerado una especie en peligro de extinción y cuya distribución se limita a determinados sectores del Chaco.

El patrimonio natural del parque se completa con una importante variedad de aves nativas. Esta diversidad convierte al área protegida en un sitio especialmente atractivo para quienes practican avistamiento de aves y buscan oportunidades para fotografiar la fauna y los paisajes propios de la región.

El entorno característico del monte chaqueño, con extensas áreas de vegetación y senderos sin pavimentar, ofrece múltiples oportunidades para quienes disfrutan de la fotografía. La combinación de naturaleza y aislamiento permite encontrar encuadres poco habituales y obtener imágenes diferentes.

Durante la visita pueden surgir numerosas escenas para retratar, desde los primeros rayos del día entre los quebrachos hasta los cielos teñidos de tonos rojizos al caer la tarde. Estas imágenes forman parte de los recuerdos que pueden llevarse quienes se animen a conocer este sector de Santiago del Estero, todavía apartado de los recorridos turísticos más frecuentados.

Cómo llegar al Parque Nacional Copo

Para quienes parten desde Buenos Aires en vehículo particular, uno de los recorridos habituales hacia el Parque Nacional Copo consiste en avanzar por la Ruta Nacional 9 hasta alcanzar la provincia de Santiago del Estero. Desde allí, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 16 en dirección a Pampa de los Guanacos, localidad ubicada en las proximidades del acceso al área protegida.

El desplazamiento total ronda los 1.200 kilómetros y puede demandar alrededor de 14 horas al volante. Debido a la extensión del recorrido, resulta conveniente organizar descansos y detenciones durante el camino. También es importante consultar previamente las condiciones de las rutas, sobre todo durante los períodos de mayores precipitaciones, cuando el estado de los caminos puede verse afectado.

La parte final del trayecto transcurre por caminos provinciales y sectores sin pavimentar, por lo que resulta conveniente disponer de un automóvil propio o alquilado y contar con un sistema de navegación que tenga los mapas actualizados.

Otra alternativa consiste en tomar un vuelo hasta Santiago del Estero o Resistencia y, una vez allí, rentar un vehículo para continuar por carretera hasta el parque.

Dado que se trata de una zona con pocos servicios disponibles, es recomendable iniciar el recorrido con suficiente agua, alimentos y combustible para afrontar el desplazamiento sin depender de establecimientos o estaciones que puedan encontrarse en el camino.