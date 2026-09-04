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4 de septiembre de 2026 - 13:52
Tensión.

Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: "Nuestras fuerzas están alerta las 24 horas"

El Gobierno británico ratificó su postura sobre las Malvinas y respondió a los anuncios realizados por Javier Milei en cadena nacional.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un portavoz del primer ministro Andy Burnham aseguró que mantendrán una postura inquebrantable sobre la cuestión y no habrá cambios. Esta mañana, el secretario de Defensa había ratificado su posición histórica: Las Malvinas son británicas porque los isleños así lo desean

Un portavoz del primer ministro Andy Burnham aseguró que mantendrán una postura "inquebrantable" sobre la cuestión y no habrá cambios. Esta mañana, el secretario de Defensa había ratificado su posición histórica: "Las Malvinas son británicas porque los isleños así lo desean"

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Reino Unido rechazó el reclamo de Milei por Malvinas y ratificó su postura sobre los isleños

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz del Gobierno británico, según consignó la BBC.

La reacción se produjo después de que Milei reafirmara en cadena nacional el reclamo argentino sobre las Malvinas y anunciara sanciones contra empresas petroleras que operen en la zona sin autorización argentina, además de anticipar la construcción de una base militar en el extremo continental próximo al archipiélago.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses” “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”

Reino Unido ratificó su postura sobre Malvinas

Downing Street sostuvo que las islas continuarán bajo administración británica mientras así lo quieran sus habitantes. También afirmó que el primer ministro Andy Burnham respalda la posición de los isleños de continuar como territorio británico de ultramar. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, también reaccionó al discurso y afirmó que los anuncios de Milei responden más a la política interna argentina. A través de X, sostuvo que el compromiso británico con las Malvinas es “absoluto e inamovible”.

Por su parte, el canciller Ed Miliband reafirmó la posición del Reino Unido al señalar que las islas seguirán siendo británicas debido a la voluntad de sus habitantes.

La explotación petrolera, otro punto de tensión

La respuesta británica también alcanzó a la explotación de recursos naturales. Desde Downing Street defendieron el derecho de los habitantes de las islas a explotar esas riquezas, en medio del avance del proyecto petrolero desarrollado por Navitas y Rockhopper.

Milei había cuestionado especialmente esas operaciones y anunció que buscará endurecer las sanciones contra las empresas involucradas en proyectos no autorizados por Argentina.

El comunicado que emitió la Oficina del Presidente luego de la cadena nacional de Javier Milei

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El respaldo de Trump se vuelve un factor en la disputa

Las declaraciones de Milei ocuparon las portadas de los informativos británicos este viernes, que las vincularon con los dichos previos del presidente estadounidense Donald Trump, quien había señalado que su país podría revisar su tradicional postura de neutralidad respecto de la soberanía del archipiélago. El jueves, en una entrevista con la cadena GB News, Trump había criticado la falta de apoyo militar de Londres en la guerra contra Irán y se negó a confirmar si respaldaría al Reino Unido ante un eventual nuevo conflicto con Argentina.

En su discurso, Milei había advertido sobre la urgencia de actuar frente al avance de la explotación petrolera en la zona: “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.

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