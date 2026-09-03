De Jujuy a la élite del gaming: "Randu" se prepara para un nuevo Mundial de Fortnite

El gamer jujeño Agustín “Randu” Flores se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional : el 26 y 27 de septiembre competirá en un Mundial de Fortnite en Bélgica , donde representará a Jujuy y a la Argentina.

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Luego de haber llegado a la escena internacional del videojuego, el joven se fijó una nueva meta: ubicarse entre los diez mejores de la competencia. Aunque reconoció la dificultad del objetivo, aseguró que buscará competir al máximo nivel.

“Llegar entre los diez mejores sería una locura para la región, para Latinoamérica y para Argentina. Es un objetivo muy difícil, pero lo vamos a intentar”, expresó en diálogo con TodoJujuy .

Como parte de su calendario, Randu participará el 7 de septiembre en un torneo Pro-Am que reunirá a jugadores profesionales de Brasil y Argentina. De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, participarán 15 competidores brasileños y cinco argentinos . El encuentro le permitirá sumar experiencia antes de viajar a Europa para afrontar la cita mundialista. “El objetivo es levantar la bandera de Argentina y la de Jujuy entre los mejores”, afirmó.

Competir profesionalmente en Fortnite demanda varias horas de preparación. Los torneos pueden extenderse entre una hora y media y dos horas, pero el trabajo previo requiere todavía más tiempo frente a la computadora. En esta línea, Randu destacó que quienes buscan desarrollarse dentro de los esports deben encontrar un equilibrio entre el entrenamiento, los estudios y el cuidado de la salud.

“No hay que descuidar la nutrición ni la actividad física. Hay que hacer todo en conjunto”, señaló el gamer y remarcó la importancia del acompañamiento familiar, especialmente entre los jugadores que todavía cursan la escuela secundaria.

El apoyo de los padres resulta importante tanto para organizar las horas de práctica como para advertir sobre los riesgos que pueden aparecer en internet. La posibilidad de competir, sostuvieron, no debe llevar a relegar la educación ni otros aspectos de la vida cotidiana.

Para Randu, llegar nuevamente a un torneo de alcance mundial representa la concreción de un objetivo que durante mucho tiempo pareció lejano.“Era un sueño llegar a un Mundial. Espero llevar a Argentina lo más alto posible”, manifestó el gamer jujeño antes de su próximo desafío internacional.