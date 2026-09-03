Qué necesita Jujuy para fabricar baterías de litio y competir con los gigantes asiáticos

Jujuy cuenta con litio , profesionales especializados y capacidad para aumentar su producción. Sin embargo, disponer de la materia prima no alcanza para instalar una industria de baterías capaz de competir en el mercado internacional.

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Victoria Flexer, doctora en Química e investigadora, aseguró que fabricar baterías de litio en la provincia es técnicamente posible, pero requiere una inversión importante y una producción a gran escala. “Poder se puede. Para hacer baterías necesitamos inversión” , afirmó en diálogo con TodoJujuy .

Flexer explicó que la fabricación de baterías no es un proceso manual. Se trata de una industria altamente mecanizada y automatizada, que necesita equipamiento específico y capacidad para producir grandes cantidades. “Para que una fábrica de baterías de litio sea redituable, no puede ser una fábrica pequeña. Tiene que ser grande”, señaló.

Uno de los principales desafíos es competir con los fabricantes asiáticos, que dominan actualmente el mercado. Según explicó la investigadora, esas compañías trabajan con volúmenes tan elevados que pueden vender sus productos apenas por encima del costo de producción.

Una planta con menor capacidad tendría costos más altos por cada batería fabricada y encontraría dificultades para ofrecer precios competitivos. “Cuando uno produce menos, el costo de producción es más alto. Para producir a un costo competitivo hay que fabricar una cantidad muy importante”, sostuvo.

El valor agregado más allá del precio

Consultada sobre cuánto valor pierde el país al exportar litio sin transformarlo, Flexer evitó realizar una estimación económica debido a que su especialidad es la química. Sin embargo, consideró que el debate no debería limitarse al precio de la materia prima y el producto terminado. También debe contemplar las capacidades tecnológicas y los conocimientos que Argentina necesita desarrollar para no quedar rezagada. “No es solo lo que no sabemos hoy, sino seguir atrasándonos en el conocimiento para poder producir mañana", aseguró la científica.

La especialista aclaró que la minería genera ingresos y puestos de trabajo tanto en el país como en Jujuy. No obstante, planteó que también debería analizarse si la actividad deja al Estado una proporción adecuada de sus beneficios. “El debate lo centraría en si la minería está pagando todos los impuestos que debería pagar o si le está dejando una proporción suficiente al Estado que permite la realización de la actividad”, expresó.

Jujuy necesita más profesionales especializados

El desarrollo de una industria de baterías también demanda recursos humanos capacitados. Flexer señaló que Jujuy cuenta actualmente con más profesionales que años atrás, debido al crecimiento de la formación local y a la llegada de especialistas provenientes de otras provincias.

Al mismo tiempo, la expansión de las empresas vinculadas con el litio incrementó la necesidad de trabajadores calificados. “Hoy hay una búsqueda muy importante de profesionales con capacidades en litio. Siguen llegando especialistas de otras provincias y también profesionales extranjeros”, indicó.

La investigadora reside en Jujuy desde hace 11 años y observó durante ese período el crecimiento de la actividad y la demanda de conocimientos específicos.

El lugar de Jujuy en la producción de litio

Flexer explicó que Argentina ocupa el cuarto lugar entre los productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile y China. Dentro del país, la actividad se concentra principalmente en Jujuy, Salta y Catamarca.

A diferencia de Australia, donde el recurso se obtiene a partir de roca, en el norte argentino el litio se extrae de salmueras ubicadas debajo de los salares. Según la especialista, Jujuy tiene capacidad para incrementar su producción. El desafío consiste en acompañar la extracción con inversiones, formación profesional y desarrollo tecnológico que permitan avanzar hacia otras etapas de la cadena.

La fabricación local de baterías es posible, pero, de acuerdo con Flexer, necesita mucho más que la disponibilidad de litio: requiere una planta automatizada de gran escala y condiciones que permitan competir con una industria asiática que produce enormes volúmenes a costos reducidos.