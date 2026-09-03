Humor, discapacidad y aceptación: Lucho Miranda presenta su espectáculo en Jujuy

Lucho Miranda , uno de los humoristas chilenos con mayor repercusión en las redes sociales, se presentará en Jujuy con “Abriendo las manos” , un espectáculo en el que transforma sus experiencias y su vínculo con la discapacidad en material humorístico.

La función será el viernes 4 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mitre . Antes de su llegada, el comediante contó que el público jujeño venía pidiendo su presentación a través de las redes. “Tenía muchas ganas de ir. Estaba recorriendo muchos lugares de Argentina y faltaba Jujuy. Veía que en los comentarios la gente decía: ‘¿Cuándo Jujuy?’. Entonces llegó el momento y estoy muy feliz” , expresó.

Miranda tiene parálisis cerebral y habla de la discapacidad desde el humor , pero aclaró que su espectáculo no busca impartir lecciones ni presentar un discurso explícito de superación. “Creo que se da un mensaje implícito de que todo se puede lograr con cariño, amor, dedicación y trabajo. Hay gente que después del show me dice que recibe ese mensaje, pero en ningún momento digo que hay que superarse, porque no es una charla TED: son chistes” , explicó.

El humorista señaló que cada espectador puede interpretar la propuesta desde su propia experiencia. Algunas personas se acercan solamente para reírse, mientras que otras encuentran una forma distinta de pensar la discapacidad y la aceptación.

Hacer humor sin generar incomodidad

Parte del contenido de Miranda surge de la interacción con personas que asisten a sus presentaciones y comparten sus propias experiencias. Según contó, con el tiempo aprendió a manejar esos intercambios con mayor cuidado. “Al principio podía ser un poco más incómodo porque la gente no sabía a qué iba y yo tampoco tenía tanto manejo para comunicarme con otra persona. Muchas veces se generaron tensiones innecesarias”, reconoció.

Actualmente, revisa el material antes de publicarlo en sus redes. “Todo lo que subo está revisado y chequeado para que solamente genere humor y no incomodidad”, afirmó.

La aceptación de las nuevas generaciones

Miranda también destacó la presencia de niños y jóvenes con discapacidad que muestran su vida y generan contenidos en las redes sociales. Para el comediante, esa exposición refleja un cambio en la manera de hablar sobre el tema. “Cuando era chico jamás habría hecho algo así porque me daba vergüenza mi condición, mi discapacidad”, recordó.

Por eso, dijo sentir admiración por quienes hoy se muestran sin ocultarla. “Que niños o gente joven hagan videos relacionados con su discapacidad me llena de orgullo, sorpresa y admiración. Es genial que las nuevas generaciones se acepten tal como son”, sostuvo.

Lucho Miranda en el Teatro Mitre

El humorista invitó al público jujeño a acompañarlo en su presentación y cerró la entrevista con una broma sobre el nombre del escenario que lo recibirá. “Amigos y amigas de Jujuy, estoy muy contento de poder conocer su tierra. Espero que vayan a mi show este 4 de septiembre en el Teatro Mitre. Es un teatro impronunciable para mí, pero sé que ustedes lo conocen”, expresó entre risas.

La presentación de “Abriendo las manos” comenzará a las 21 en el Teatro Mitre.