Boleta Única en Jujuy: proponen que se utilice en las elecciones de 2027

En 2027 Jujuy volverá a las urnas para renovar cargos provinciales y municipales , y el debate sobre cómo se votará empieza a tomar fuerza. Entre las propuestas que buscan modificar el sistema electoral aparece la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para los próximos comicios.

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En ese marco, el diputado justicialista Juan Soler presentó a principios de este año un proyecto para modificar la Ley N° 4164, Código Electoral de la Provincia , e incorporar este mecanismo en la elección de cargos provinciales, municipales, comunales y convencionales constituyentes.

La propuesta busca que el elector pueda elegir por categoría cada uno de los cargos incluidos en la elección mediante una única boleta.

Según los fundamentos presentados por Soler, el sistema permitiría una mayor participación de las distintas fuerzas políticas y equipararía las condiciones entre partidos con diferentes niveles de estructura.

Entre los puntos destacados por el legislador también aparecen la transparencia del proceso electoral, la fiscalización y una mayor rapidez en la obtención de los resultados.

Soler sostuvo además que la implementación de la BUP permitiría reducir considerablemente la cantidad de papel utilizada durante las campañas y disminuir los gastos asociados a la impresión de boletas partidarias.

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Soler cuestionó el tratamiento de proyectos en la Legislatura

Al referirse a las posibilidades de avance de la iniciativa, el diputado cuestionó la dinámica legislativa y la mayoría con la que cuenta el oficialismo provincial.

“En la Legislatura, el Gobierno impone la agenda de la mayoría, ya que tiene quórum propio; es decir que se terminan aprobando los proyectos que el Gobierno provincial decide que así sea”, expresó.

En ese contexto, la iniciativa deberá atravesar el debate en comisiones y posteriormente obtener los votos necesarios en el recinto para que la modificación del Código Electoral pueda concretarse.

Los argumentos a favor de la Boleta Única

Para Soler, uno de los principales beneficios sería evitar que la capacidad económica o territorial de cada partido tenga incidencia sobre la disponibilidad de boletas durante una elección.

El legislador también destacó como ventajas una mayor facilidad para controlar el acto electoral, la rapidez del escrutinio y la reducción del volumen de papelería utilizado.

La propuesta toma como referencia experiencias aplicadas mediante distintas modalidades en otras jurisdicciones del país.

El antecedente electoral de Jujuy

Soler también puso el foco en la participación electoral registrada en la provincia. Según los datos mencionados al presentar el proyecto, Jujuy alcanzó en 2023 una participación del 70,62%, porcentaje que se ubicó por encima del promedio nacional citado en la iniciativa.

Ahora, el debate estará centrado en si la Legislatura avanza con la modificación del sistema electoral para que los jujeños puedan votar con Boleta Única de Papel en 2027.