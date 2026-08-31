Lucho Miranda, el comediante con parálisis cerebral que cambió su vida con el humor

El comediante chileno Lucho Miranda , uno de los artistas de humor más virales de la actualidad, llegará a Jujuy para presentar su espectáculo “Abriendo las manos” , una propuesta en la que convierte sus experiencias personales en una herramienta para hacer reír y reflexionar al público.

Humor. Lucho Miranda llega a Jujuy con su show "Abriendo las manos"

La función será el viernes 4 de septiembre, a las 21 , en el Teatro Mitre , donde el humorista desplegará un espectáculo construido a partir de sus propias vivencias y de las situaciones que atravesó por tener parálisis cerebral.

Miranda alcanzó reconocimiento internacional por sus presentaciones y por los videos que publica en redes sociales, donde sus contenidos reúnen millones de reproducciones. Su trayectoria también tuvo uno de sus momentos más importantes en el Festival de Viña del Mar 2024 , donde conquistó al público y recibió las Gaviotas de Plata y Oro .

“ Abriendo las manos ” toma como punto de partida las experiencias de Miranda y las situaciones cotidianas relacionadas con su discapacidad.

Con humor y una mirada personal, el comediante aborda sus propias limitaciones, las percepciones que existen alrededor de la discapacidad y las situaciones que forman parte de su vida.

La propuesta busca que el público pueda reírse junto al artista a partir de experiencias que, lejos de quedar reducidas a su condición, forman parte de la historia que construyó sobre los escenarios.

Lucho Miranda.

De Chile a los escenarios internacionales

La carrera de Lucho Miranda trascendió las fronteras de Chile y lo llevó a presentarse en distintos países de Sudamérica, Centroamérica y Europa.

Argentina fue el primer país fuera de Chile en recibir sus presentaciones y, según la organización del espectáculo, sus funciones en el país registraron localidades agotadas.

Su crecimiento también estuvo acompañado por la repercusión de sus contenidos en redes sociales, donde se convirtió en uno de los comediantes más virales.

Cuándo y dónde se presenta Lucho Miranda en Jujuy

La presentación de “Abriendo las manos” será:

Viernes 4 de septiembre

21 horas

Teatro Mitre — Alvear 1009, San Salvador de Jujuy

Las entradas se pueden adquirir a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro Mitre.