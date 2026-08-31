lunes 31 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de agosto de 2026 - 09:54
Jujuy.

Cuáles serán los aumentos de septiembre en Jujuy y el país

El nuevo mes traerá incrementos que impactarán en la economía de los hogares. Todos los aumentos de septiembre.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los&nbsp; aumentos de septiembre.

Los  aumentos de septiembre.

Septiembre comenzará este martes con nuevos aumentos que impactarán en el presupuesto de las familias, en un escenario en el que algunos ajustes ya fueron comunicados y otros todavía dependen de definiciones del Gobierno nacional.

Lee además
Culturajaponesa en Jujuy video
Festejos.

Cultura japonesa en Jujuy: septiembre tendrá una agenda especial por los 10 años de la Asociación
El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa video
Jujuy.

El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

Entre los incrementos que ya tienen porcentaje definido aparecen las cuotas de medicina prepaga y los alquileres que continúan bajo la antigua Ley de Alquileres. En tanto, todavía resta conocer cómo se actualizarán las tarifas de servicios como la electricidad, el gas y el agua.

Los aumentos llegan después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una suba del 2,1% en julio, por lo que las decisiones sobre las tarifas serán seguidas de cerca por su posible impacto en la inflación de septiembre.

Prepagas: cuánto aumentarán las cuotas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron aumentos para septiembre que van del 1,9% al 3,11%, dependiendo de la compañía y del plan contratado.

Entre los principales incrementos informados se encuentran:

  • Swiss Medical: 2,2%.
  • Omint: 2,6%.
  • OSDE: entre 2,1% y 2,3%.
  • Galeno: 2,3%.
  • Hospital Alemán: 2,3%.
  • Hospital Italiano: 2,1%.

De esta manera, quienes cuentan con cobertura de medicina prepaga deberán afrontar una nueva actualización de sus cuotas a partir de septiembre.

Alquileres: el aumento será del 35,52%

Otro de los incrementos que impactará en los bolsillos será el de los contratos de alquiler que todavía se encuentran alcanzados por la antigua Ley de Alquileres.

En septiembre, esos contratos tendrán una actualización del 35,52%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El porcentaje representa una suba respecto de agosto, cuando el incremento había sido del 34,95%. En julio había alcanzado el 34,04%.

Si bien el porcentaje continúa siendo elevado, el ICL refleja una desaceleración respecto de los niveles registrados durante el año pasado.

Luz, gas y agua: todavía no se conocen los aumentos

Uno de los principales interrogantes para septiembre está puesto en las tarifas de los servicios públicos.

Hasta el momento, todavía no se comunicaron los nuevos porcentajes para luz, gas y agua, por lo que los usuarios deberán esperar las definiciones correspondientes.

El Gobierno analiza estos incrementos con especial atención debido al impacto que tienen sobre la inflación. Por eso, se trata de ajustes que requieren una definición antes del inicio del nuevo mes.

¿Qué otros aumentos habrá en septiembre?

A nivel nacional también fueron comunicadas actualizaciones en otros rubros, como transporte público, peajes y colegios privados, aunque esos incrementos responden principalmente a tarifas y decisiones de otras jurisdicciones.

Para los hogares jujeños, en cambio, el impacto dependerá principalmente de los aumentos que alcancen a los servicios, alquileres, salud y otros gastos habituales, además de la evolución general de los precios durante septiembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cultura japonesa en Jujuy: septiembre tendrá una agenda especial por los 10 años de la Asociación

El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

Canicheada en Jujuy: organizan la primera juntada de caniches

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda

Investigan la muerte de una joven de 22 años tras un episodio con su pareja en San Pedrito

Lo que se lee ahora
Peajes en Argentina video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ayelén Ríos y su familia piden justicia.
Investigación.

Muerte del bebé en el Materno Infantil de Jujuy: se conocieron más detalles del hecho

Avenida Balbín.
Bajo La Viña.

Avenida Balbín: se cayó de la moto y murió por un fuerte golpe en la cabeza

MarinaPadilla García emocionó con el himno de Australia
Jujuy.

Marina Padilla García emocionó con el himno de Australia: "Que mi voz haya cruzado hacia otros continentes es un montón"

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima
Deportes.

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima

Peajes en Argentina video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel