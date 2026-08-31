Cuáles serán los aumentos de septiembre en Jujuy y el país

Septiembre comenzará este martes con nuevos aumentos que impactarán en el presupuesto de las familias , en un escenario en el que algunos ajustes ya fueron comunicados y otros todavía dependen de definiciones del Gobierno nacional.

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Entre los incrementos que ya tienen porcentaje definido aparecen las cuotas de medicina prepaga y los alquileres que continúan bajo la antigua Ley de Alquileres . En tanto, todavía resta conocer cómo se actualizarán las tarifas de servicios como la electricidad, el gas y el agua.

Los aumentos llegan después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una suba del 2,1% en julio , por lo que las decisiones sobre las tarifas serán seguidas de cerca por su posible impacto en la inflación de septiembre.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron aumentos para septiembre que van del 1,9% al 3,11% , dependiendo de la compañía y del plan contratado.

Entre los principales incrementos informados se encuentran:

Swiss Medical: 2,2%.

2,2%. Omint: 2,6%.

2,6%. OSDE: entre 2,1% y 2,3%.

entre 2,1% y 2,3%. Galeno: 2,3%.

2,3%. Hospital Alemán: 2,3%.

2,3%. Hospital Italiano: 2,1%.

De esta manera, quienes cuentan con cobertura de medicina prepaga deberán afrontar una nueva actualización de sus cuotas a partir de septiembre.

Alquileres: el aumento será del 35,52%

Otro de los incrementos que impactará en los bolsillos será el de los contratos de alquiler que todavía se encuentran alcanzados por la antigua Ley de Alquileres.

En septiembre, esos contratos tendrán una actualización del 35,52%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El porcentaje representa una suba respecto de agosto, cuando el incremento había sido del 34,95%. En julio había alcanzado el 34,04%.

Si bien el porcentaje continúa siendo elevado, el ICL refleja una desaceleración respecto de los niveles registrados durante el año pasado.

Luz, gas y agua: todavía no se conocen los aumentos

Uno de los principales interrogantes para septiembre está puesto en las tarifas de los servicios públicos.

Hasta el momento, todavía no se comunicaron los nuevos porcentajes para luz, gas y agua, por lo que los usuarios deberán esperar las definiciones correspondientes.

El Gobierno analiza estos incrementos con especial atención debido al impacto que tienen sobre la inflación. Por eso, se trata de ajustes que requieren una definición antes del inicio del nuevo mes.

¿Qué otros aumentos habrá en septiembre?

A nivel nacional también fueron comunicadas actualizaciones en otros rubros, como transporte público, peajes y colegios privados, aunque esos incrementos responden principalmente a tarifas y decisiones de otras jurisdicciones.

Para los hogares jujeños, en cambio, el impacto dependerá principalmente de los aumentos que alcancen a los servicios, alquileres, salud y otros gastos habituales, además de la evolución general de los precios durante septiembre.