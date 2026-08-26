Cultura japonesa en Jujuy: septiembre tendrá una agenda especial por los 10 años de la Asociación

La Asociación Japonesa de Jujuy prepara una agenda especial de actividades durante septiembre, en el marco de los 10 años de presencia de la institución en la provincia. Pedro Sato, presidente de la entidad, detalló las propuestas que se desarrollarán durante el mes y destacó el creciente interés de los jujeños por la cultura japonesa.
Según explicó, los últimos encuentros organizados por la Asociación tuvieron una respuesta que superó las expectativas. Sato mencionó particularmente las jornadas dedicadas a Goku y Sailor Moon, realizadas en el Multiespacio General Arias. “Fueron masivos, no esperábamos la cantidad de gente. Fue lleno total”, señaló.
Las actividades comenzarán por el Día del Inmigrante
La agenda comenzará el 4 de septiembre, en el marco del Día del Inmigrante. La Asociación Japonesa participará de una celebración junto con la recientemente constituida Federación de Colectividades Extranjeras de Jujuy, en la Plaza de los Inmigrantes.
Cultura japonesa en Jujuy
Luego, desde el lunes 7 de septiembre, comenzará la semana denominada “Vivir Japón en Jujuy”, que tendrá actividades diarias vinculadas con distintos aspectos de la cultura japonesa. La primera propuesta será una muestra de dibujos ganadores del concurso Alcaldes por la Paz, que contará con trabajos de dos jujeñas premiadas: Abigail Vargas, ganadora en 2024, e Isabela Bautista, distinguida en 2025.
Teatro, karate, haiku y aikido
El martes 8, en el Cine Select, se presentará la obra “Sadako, la línea de las mil grullas”, con un elenco integrado por miembros de la Asociación Japonesa. La obra fue escrita por Pedro Sato y estará dirigida por Germán Romano.
El miércoles, en el NIDO de Cuyaya, la programación continuará con distintas actividades. A las 17 habrá una muestra de karate; a las 18 se realizará un taller de haiku, una forma de poesía japonesa; y a las 20 tendrá lugar una demostración de aikido a cargo del profesor Diego Gutiérrez.
Charlas, bonsái y vínculos comerciales con Japón
Para el jueves están previstas nuevas propuestas. Una de ellas será una charla sobre nuevas habilidades laborales a cargo de Gabriela Terhak, quien se desempeñó como vicepresidenta de Canon y trabajó en áreas vinculadas con la modernización laboral.
A las 20, Mario López realizará una demostración de bonsái.
Ese mismo día, desde las 17, también se llevará adelante un simposio sobre proyección comercial entre Japón y Jujuy. Según detalló Sato, participarán representantes de la Embajada de Japón, la Facultad de Ciencias Agrarias, JEMSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero, el CEPLIT, empresas vinculadas a la actividad minera y la Cámara del Tabaco. El presidente de la Asociación sostuvo además que Japón mantiene una relación comercial importante con la provincia y afirmó que es el segundo cliente del tabaco jujeño.
Cultura japonesa en Jujuy
Un Matsuri para cerrar las celebraciones
Las actividades centrales serán los días 11 y 12 de septiembre, con la realización de un Matsuri, un festival de cultura japonesa que reunirá distintas propuestas. Habrá actividades vinculadas con Grullas por la Paz, propuestas lúdicas para niños, Soft Combat y un concurso de cosplay.
El certamen entregará un premio de $100.000 para el primer puesto y $50.000 para el segundo. Los participantes deberán presentarse con vestimenta tradicional japonesa o caracterizados como personajes de anime japonés.
El vínculo entre Jujuy y la cultura japonesa
Sato destacó la recepción que tienen las propuestas vinculadas con Japón en la provincia y consideró que el público jujeño muestra una fuerte apertura hacia otras culturas. “Esto nos permite no solamente difundir la cultura japonesa acá, sino también poder mostrarle a Japón qué es lo que pasa”, señaló.
Cultura japonesa en Jujuy
También mencionó la presencia habitual de elementos japoneses en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, como animes, jardines japoneses, abanicos o bonsáis incorporados a las carrozas. “Los japoneses están muy agradecidos, porque es honrar la cultura de nuestros ancestros”, expresó.
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