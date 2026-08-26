EXAR presentó su Informe de Sostenibilidad 2025: récord de producción y avances en gestión responsable

EXAR presentó su octavo Informe de Sostenibilidad (IS2025), que reúne los principales resultados económicos, sociales, ambientales y de gobernanza alcanzados por la compañía durante el último año. Entre los principales hitos se destaca una producción récord de 34.074 toneladas de carbonato de litio, un 34% más que en 2024, consolidando a EXAR como la principal productora de carbonato de litio de Argentina.
La nueva edición refleja la consolidación de un modelo productivo basado en la mejora continua, la innovación y la creación de valor compartido, reafirmando el compromiso de la compañía con una producción responsable y sostenible.
Entre los principales resultados alcanzados durante el 2025 se destacan:
- Producción récord: se alcanzaron 34.074 toneladas de carbonato de litio, un 34% más que en 2024, consolidando a EXAR como la principal productora de carbonato de litio de Argentina.
- Impacto económico: se distribuyeron USD 252,05 millones entre los principales grupos de interés de la compañía.
- Mayor eficiencia ambiental: se redujo un 26% la intensidad de uso de agua salobre para uso industrial y se logró recircular el 45% del agua industrial. Además, el 90% de la energía adquirida provino de fuentes renovables y la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero disminuyó un 26%.
- Empleo y talento local: la compañía sostuvo 1.800 empleos directos e indirectos. El 77% corresponde a personas de Jujuy, el 31% de los colaboradores pertenecen a comunidades indígenas y la participación femenina alcanzó el 17%.
- Desarrollo de la cadena de valor nacional: se trabajó con 643 proveedores activos, de los cuales el 95% son argentinos. En Jujuy, EXAR sostuvo una red de 172 proveedores, incluyendo 50 empresas comunitarias, fortaleciendo el entramado productivo local.
- Seguridad y salud ocupacional: no se registraron fatalidades, se redujo un 4% el índice de incidentes registrables y se alcanzaron 604 días sin incidentes de alta gravedad, acumulando más de 2,1 millones de horas trabajadas bajo esta condición.
- Desarrollo comunitario: se financiaron 25 iniciativas cocreadas junto a las comunidades, con una inversión de USD 130.000. Así mismo, 51 representantes comunitarios participaron de programas de formación en liderazgo y mentoría desarrollados junto al Consejo Federal de Inversiones y la Secretaría de Minería de Jujuy.
“Los resultados alcanzados durante 2025 reflejan que es posible seguir creciendo y, al mismo tiempo, profundizar una gestión responsable, con una mirada de largo plazo sobre el ambiente, las comunidades y el desarrollo de Jujuy”, afirmó Simón Perez Alsina, presidente de EXAR. “Nuestro desafío es continuar produciendo carbonato de litio argentino de manera eficiente y sostenible, generando oportunidades en el territorio y contribuyendo, desde Jujuy, a una industria cada vez más relevante para la transición energética global”, agregó.
El IS2025 fue elaborado de acuerdo con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), los criterios SASB para la industria minera y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en línea con los más altos estándares internacionales de transparencia y reporte.
Durante 2025, EXAR continuó fortaleciendo su gestión responsable mediante el mantenimiento de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Además, realizo su primera auditoría bajo el estándar Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) y se adhirió a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
Estos avances, junto con la presentación de estados financieros auditados, contribuyen a reforzar la transparencia, la trazabilidad y la confianza de los distintos grupos de interés.
Para conocer más sobre el Informe de Sostenibilidad 2025, ingresá aquí. También podes acceder al Resumen Ejecutivo aquí.
Sobre EXAR
EXAR es una empresa jujeña conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Se dedica al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina.
En 2024, la compañía se convirtió en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas. En 2025 marcó otro hito, superando las 34.000 toneladas de producción anual. Para el 2026, el objetivo de EXAR será producir entre 35.000 y 40.000 toneladas.
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