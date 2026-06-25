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25 de junio de 2026 - 10:38
Jujuy.

Wim Argentina, UNJu y EXAR impulsan en Jujuy el "programa de becas de cuidado" para estudiantes

WIM Argentina, la UNJu y EXAR impulsan becas para que madres estudiantes puedan sostener sus estudios y acceder al cuidado de sus hijos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La iniciativa acompaña a estudiantes de Ingeniería de la UNJu con una ayuda económica destinada al acceso a jardines maternales.

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Este lanzamiento marca un hito en la colaboración entre la academia, la industria minera y la sociedad civil, concretando el apoyo a dos estudiantes de la carrera de Ingeniería de la UNJu. A través de esta ayuda económica, se facilita el acceso a jardines maternales para sus hijos, garantizando que las responsabilidades de cuidado no se conviertan en un obstáculo para la continuidad y finalización de sus trayectorias académicas.

Un modelo replicado con éxito

La implementación en Jujuy toma como referencia el exitoso modelo desarrollado en la provincia de San Juan, donde WIM Argentina junto a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la empresa Glencore establecieron este programa de becas tras identificar, mediante la "Encuesta de Cuidados WIM 2023", que las responsabilidades familiares constituían una de las principales causas de deserción académica en mujeres jóvenes. La experiencia sanjuanina demostró que el apoyo directo permite que las estudiantes retomen su foco en la formación profesional, promoviendo la permanencia y el egreso en carreras estratégicas. El programa se inició en 2024 con tres becarias, y debido a sus resultados positivos, amplió su alcance en 2026.

Compromiso conjunto por la equidad

La puesta en marcha de estas becas es el resultado de un riguroso proceso de articulación y trabajo conjunto entre la UNJu, que lideró la gestión académica y selección de las beneficiarias; WIM Argentina, como articulador institucional; y el apoyo financiero de Exar y WIM.

"Esta convocatoria constituye la primera acción concreta derivada del trabajo conjunto entre WIM Argentina, las empresas del sector minero y la Universidad Nacional de Jujuy. Este proyecto brinda una respuesta efectiva a una necesidad identificada y contribuye a generar mejores condiciones para la permanencia y graduación de estudiantes en carreras estratégicas y tradicionalmente masculinizadas", destacó Jimena Barry, responsable de Comunicación de WIM Argentina.

Desde EXAR destacaron que la iniciativa se enmarca en el compromiso de la compañía con la educación, el desarrollo local y la generación de oportunidades que promuevan una mayor participación de las mujeres en carreras vinculadas a la industria minera.

Sobre WIM Argentina

Women in Mining (WIM) Argentina es una organización que busca promover el desarrollo, la inclusión y la equidad de las mujeres en la industria minera. A través de iniciativas como el Programa de Becas de Cuidado, la organización busca derribar barreras estructurales, fomentando la formación de futuras profesionales y consolidando el vínculo entre universidad, sector productivo y comunidad

Sobre EXAR

EXAR es una empresa jujeña conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Se dedica al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina.

Actualmente, la compañía cuenta con una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales y proyecta alcanzar las 85.000 toneladas con la ampliación aprobada.

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