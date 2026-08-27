Lucho Miranda llega a Jujuy con su show “Abriendo las manos”

Uno de los comediantes latinoamericanos con mayor repercusión de los últimos años llegará a la provincia para compartir un espectáculo basado en sus propias experiencias. Lucho Miranda presentará “Abriendo las manos” el viernes 4 de septiembre , desde las 21, en el Teatro Mitre, ubicado en Alvear 1009 de San Salvador de Jujuy.

El humorista chileno alcanzó una importante popularidad en las redes sociales, donde sus videos acumulan millones de reproducciones, y logró trasladar ese reconocimiento a escenarios de distintos países.

Miranda tiene parálisis cerebral y construyó buena parte de su propuesta humorística alrededor de las situaciones, experiencias y percepciones vinculadas con su discapacidad. En “Abriendo las manos”, el comediante se ríe de sí mismo, de sus limitaciones y de las distintas situaciones que atraviesa en su vida cotidiana.

A través del humor, lleva esas experiencias al escenario y propone una mirada particular sobre la discapacidad , utilizando sus propias vivencias como punto de partida para generar identificación y risas entre los espectadores.

Su consagración en el Festival de Viña del Mar

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, donde se presentó ante el público de la Quinta Vergara. Su actuación tuvo una amplia repercusión y fue reconocida con las Gaviotas de Plata y de Oro, dos de las principales distinciones que entrega el tradicional festival chileno.

Desde entonces, su espectáculo comenzó a cruzar fronteras y llegó a escenarios de Sudamérica, Centroamérica y Europa. Argentina fue el primer país fuera de Chile en recibir al humorista, quien registró funciones con localidades agotadas en distintas presentaciones.

Entradas para ver a Lucho Miranda en Jujuy

Las entradas para “Lucho Miranda - Abriendo las manos” pueden adquirirse a través de ventas.autoentrada.com. También están disponibles de manera presencial en la boletería del Teatro Mitre, Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy. La función será el viernes 4 de septiembre a las 21.