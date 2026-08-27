jueves 27 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2026 - 15:32
Historias.

Santiago Herrera y el deporte como herencia familiar en Jujuy: corre junto a su papá y su hija

El atleta jujeño comparte competencias de ciclismo con su papá, Marcelo “Popeye” Herrera, y también llevó su pasión por correr a los momentos junto a su hija.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Santiago Herrera
Lee además
Cuatro jujeñas viajarán becadas a Francia para enseñarespañol
Jujuy.

Cuatro jujeñas viajarán becadas a Francia para enseñar español
tres jujenos clasificaron a mundiales de videojuegos
Esports.

Tres jujeños clasificaron a mundiales de videojuegos

El atleta y profesor jujeño compite en ciclismo de montaña junto a su papá, Marcelo “Popeye” Herrera, exfutbolista y reconocido referente del deporte provincial. Además, en algunas oportunidades llegó a correr acompañado por su hija en el coche, sumando una nueva generación a esta historia familiar. “Lo más lindo que se puede hacer a nivel deportivo es compartirlo, nada más y nada menos que con mi viejo”, expresó Santiago durante una entrevista.

Una exigente dupla entre padre e hijo

Las competencias que realizan no son sencillas. Se enfrentan a largas distancias, terrenos de montaña y situaciones que exigen preparación física, concentración y trabajo en equipo.

Santiago tiene 31 años, mientras que su papá cumplirá 60 en octubre. Pese a la diferencia de edad, explicó que “Popeye” mantiene el ritmo durante las carreras y cumple un papel fundamental dentro de la dupla. “En la categoría en la que entramos nosotros, padre e hijo, quien rige y lleva la intensidad es el papá. Yo ayudo y empujo en los momentos en los que puedo, pero mi viejo hace su parte porque, si no, no llegaríamos a ningún lado”, contó.

Como ocurre en cualquier desafío familiar, no todo transcurre sin discusiones. La exigencia de las pruebas los lleva a atravesar diferentes estados de ánimo. “Uno pasa por todo: desde la alegría hasta el enojo y tirarnos la bronca. Pero somos padre e hijo y puede pasar. Al final decimos que semejante aventura valió la pena”, relató.

Una primera carrera que terminó en abandono

La historia deportiva de Santiago y su papá comenzó hace cerca de 15 años. En 2010 decidieron afrontar juntos una competencia de ciclismo de montaña en Tucumán, pero la experiencia no salió como esperaban. Santiago era adolescente, jugaba al fútbol y tenía poca preparación sobre la bicicleta. Su papá, que entonces tenía 45 años, llegó en mejores condiciones. “Arrancamos y, a mitad de carrera, me acalambré entero, de los pies a la cabeza. Tuvimos que abandonar”, recordó.

Aquella experiencia se convirtió en una cuenta pendiente. Santiago dejó la bicicleta, pero más de una década después ambos decidieron regresar para completar lo que habían comenzado. “Después de unos 12 o 13 años volvimos y dijimos: ‘Lo tenemos que terminar, no puede ser’. Eso fue en 2023. Cumplimos la cuenta pendiente y desde entonces estamos juntos en todas las carreras”, explicó.

“En familia se puede más”

Santiago asegura que su papá representa un ejemplo de vida. Su relación con el deporte comenzó durante la infancia y estuvo acompañada por los valores transmitidos por sus padres y abuelos. “Hay ciertos valores que inculcaron mi viejo y mi vieja, que también vienen de mis abuelos. En familia se puede más, estando juntos se puede más”, afirmó.

Ver a su papá responder ante las exigencias de una competencia sigue siendo una fuente de aprendizaje y motivación. “El hecho de que mi viejo sea el ejemplo y verlo al lado mío, respondiendo en una intensidad alta, demostrándome y enseñándome, no tiene precio”, sostuvo.

Esta herencia deportiva también alcanza a su propia familia. Su pareja y su hija forman parte de una rutina atravesada por los entrenamientos, las carreras y el acompañamiento. En algunas pruebas, Santiago incluso corrió llevando a su hija en el coche, uniendo de otra manera sus dos grandes pasiones.

Entrenamientos durante casi toda la semana

Prepararse para estos desafíos requiere constancia. Santiago combina ciclismo, running y gimnasio, con una rutina que puede extenderse durante los siete días de la semana. “Todos los días se entrena. A lo sumo puede haber un descanso el sábado o el domingo, pero hay veces que son los siete días”, explicó.

Marcelo Herrera realiza su propia preparación, centrada principalmente en el ciclismo. Aunque entrena algunos días menos, mantiene una actividad intensa que le permite competir a la par de su hijo.

La experiencia en la Media Maratón de Buenos Aires

Además de las pruebas de ciclismo de montaña, Santiago participó junto con otros deportistas jujeños en la Media Maratón de Buenos Aires. La competencia llegó apenas una semana después de otro exigente desafío deportivo.

Para Herrera, formar parte de uno de los encuentros de running más importantes de la región fue una experiencia cargada de emociones. “Estar presentes en un evento de esa magnitud genera demasiado. Siendo jujeños, ir a Buenos Aires y encontrarnos con una cantidad impresionante de gente fue, hasta ahora, lo máximo”, aseguró.

La largada, el recorrido y la llegada dejaron diferentes sensaciones entre los integrantes del grupo. “Cada uno tuvo sus aventuras y sus momentos, pero haber estado fue realmente hermoso”, agregó.

El deporte como herramienta de bienestar

Al finalizar, Santiago alentó a incorporar alguna actividad física, más allá del nivel deportivo o de las metas competitivas. Para él, los primeros cambios aparecen principalmente en la salud mental. “La actividad física permite que cada uno pueda superarse mentalmente. La parte física va generando mejoras con el tiempo, pero haciendo un mínimo ya se consigue bienestar. Desde la actividad física, la cabeza va creciendo”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuatro jujeñas viajarán becadas a Francia para enseñar español

Tres jujeños clasificaron a mundiales de videojuegos

Lucho Miranda llega a Jujuy con su show "Abriendo las manos"

La Selección de Australia llega hoy a Jujuy y podría realizar actividades abiertas al público

La Ciudad de El Carmen aprobó la emergencia en seguridad ciudadana

Lo que se lee ahora
tormenta de santa rosa: que se espera en jujuy y que dia podria llover video
SMN.

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover video
SMN.

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy: desde cuándo y qué zonas serán afectadas

Paso de Jama. video
Tránsito.

Paso de Jama: este jueves comenzarán a cruzar camiones desde Jujuy hacia Chile

Changomas.
Jujuy.

ChangoMâs lanzó súper ofertas y sortea un chango de compras por hora

Los Pumas vs. Australia: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte urbano
Jujuy.

Los Pumas vs. Australia: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte urbano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel