La Ciudad de El Carmen aprobó la emergencia en seguridad ciudadana

El Concejo Deliberante de la ciudad de El Carmen aprobó el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Agustín Chaves, el cual declara el Estado de Emergencia Pública en materia de Seguridad Ciudadana en todo el territorio municipal por un período de doce meses .

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Dicha medida responde, según la ordenanza aprobada, a la creciente preocupación de los vecinos por el incremento de hechos delictivos e inseguridad en los diferentes barrios de la Ciudad .

De acuerdo a la normativa aprobada en el Concejo Deliberante, la misma le brinda al Municipio de El Carmen herramientas legales y administrativas para agilizar la optimización de los recursos disponibles.

En el marco de las herramientas legales y administrativas con las que desde ahora cuenta el Municipio local luego de la aprobación de la ordenanza, se destacan:

* Contrataciones directas: se autorizan mecanismos simplificados y cotejos de precios para adquirir bienes, suministros y servicios esenciales destinados estrictamente a la prevención del delito.

* Infraestructura urbana: se priorizará la reparación, optimización y ampliación de la red de luminarias públicas en accesos y zonas críticas.

* Tecnología de vigilancia: se contempla la adquisición de nuevas cámaras de videovigilancia y el fortalecimiento del Centro de Monitoreo Local.

* Movilidad y patrullaje: se avanzará en el mantenimiento y puesta en valor de los vehículos de la Guardia Urbana Municipal.

* Control legislativo: se crea la "Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad", integrada por dos representantes del Ejecutivo y tres miembros del Concejo Deliberante de distintas fuerzas políticas, quienes recibirán informes bimestrales sobre el uso de los fondos.

* Coordinación provincial: se gestionará una mesa de trabajo conjunta ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy para solicitar un incremento de efectivos policiales y el refuerzo de patrullajes en las cuadrículas locales.

Con esta declaración se busca que el municipio pueda brindar respuestas ágiles, eficaces y desprovistas de dilaciones burocráticas para resguardar la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de El Carmen.