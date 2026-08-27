La Selección de Australia llega hoy a Jujuy y podría realizar actividades abiertas al público

La expectativa crece en Jujuy por el partido entre Los Pumas y Australia , que se disputará este sábado 29 de agosto desde las 16 horas en el estadio 23 de Agosto. En diálogo con Arriba Jujuy, Martín Buitrago, presidente de la Unión Jujeña de Rugby , brindó detalles sobre la llegada de los Wallabies, las entradas y la organización de la jornada.

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“Estamos muy contentos. Tenemos a Los Pumas acá y estamos felices”, expresó Buitrago, quien además destacó la respuesta del público durante las actividades realizadas en la provincia.

Según explicó, una de las situaciones que más sorprendió a los organizadores fue la presencia de numerosas personas que no están habitualmente vinculadas al rugby.

“Nos llamó mucho la atención que mucha de la gente que estaba no era del palo del rugby. Eso nos invita a seguir trabajando para tratar de captar a esa gente” “Nos llamó mucho la atención que mucha de la gente que estaba no era del palo del rugby. Eso nos invita a seguir trabajando para tratar de captar a esa gente”

Australia llega este jueves a Jujuy

Uno de los principales datos confirmados por Buitrago es que la selección de Australia llegará a Jujuy durante la tarde de este jueves.

El conjunto australiano se encuentra en Argentina desde el lunes y estuvo preparándose en Buenos Aires antes de viajar a la provincia.

“Australia llega hoy a la tarde. Están en Argentina desde el lunes entrenando en Buenos Aires y vienen hoy justamente para preparar lo que es mañana el Captain’s Run y ya el sábado el partido”, explicó el presidente de la Unión Jujeña de Rugby.

La llegada de los Wallabies completará la presencia de ambos seleccionados en la provincia antes del esperado encuentro.

Podría haber actividades de Australia con el público

Durante la entrevista, Buitrago también señaló que existe la posibilidad de que el seleccionado australiano tenga algún tipo de actividad o contacto con el público durante su estadía en Jujuy, aunque aclaró que por el momento no hay nada confirmado.

“Lo más probable es que sí, pero no lo tengo confirmado”, explicó.

El dirigente recordó que, en visitas anteriores de seleccionados internacionales, hubo oportunidades para que los jugadores tuvieran contacto con los aficionados.

Según indicó, los integrantes de estos planteles suelen mostrarse predispuestos a compartir momentos, sacarse fotografías y acercarse a los chicos, siempre dentro de las condiciones de organización y seguridad correspondientes.

Entradas agotadas para Los Pumas y Australia

Durante la entrevista, Buitrago también confirmó que las localidades que estaban disponibles en Jujuy se encontraban agotadas.

“No quedan entradas, no hay más entradas”, afirmó.

El estadio 23 de Agosto tendrá una capacidad cercana a las 23 mil personas para el encuentro y la expectativa es contar con las tribunas completas.

De todas maneras, Buitrago señaló que podían aparecer algunas localidades remanentes a través de la plataforma oficial de venta.

“Me mandaron un mensaje diciendo que habían encontrado un par de plateas. Hasta la información que nosotros teníamos estaban agotadas, pero hay que decirle a la gente que ingrese y vea porque por ahí quedó algún remanente”, explicó.

Recomiendan llegar desde las 13 al estadio

Para quienes ya cuentan con su entrada, el presidente de la Unión Jujeña de Rugby recomendó acercarse con varias horas de anticipación.

“Yo diría que vayan a las 13 horas”, señaló.

La recomendación está relacionada con el Fan Fest, que formará parte de la previa y contará con distintas propuestas para las familias y los chicos.

Según detalló, el espacio estará ubicado en el sector cercano a Preferencial y Popular Sur y tendrá actividades antes del encuentro.

El Fan Fest será solamente para quienes tengan entrada

Buitrago aclaró que para acceder al Fan Fest será necesario contar con una localidad para el partido.

“Antes de acceder al estadio hay anillos perimetrales donde te van a pedir la entrada. Con la entrada accedés al Fan Fest sin ningún problema”, explicó.

También existe la posibilidad de que algunos jugadores que no integren la lista definitiva de Los Pumas participen de actividades con los aficionados, aunque esto se confirmará más cerca del encuentro.

La cercanía de Los Pumas con los jujeños

Durante su estadía en la provincia, los jugadores del seleccionado argentino tuvieron distintos momentos de contacto con vecinos y aficionados.

Buitrago destacó la predisposición del plantel y remarcó la importancia de que esos acercamientos se produzcan respetando las condiciones de seguridad.

“Los jugadores son personas normales, como nosotros, y son súper accesibles” “Los jugadores son personas normales, como nosotros, y son súper accesibles”

También recordó que integrantes del seleccionado recorrieron Purmamarca y pudieron disfrutar de distintos puntos de la localidad con naturalidad.

Capacitaciones durante la Semana Puma

La presencia de Los Pumas también permitió desarrollar distintas capacitaciones organizadas por la Unión Jujeña de Rugby.

Una de ellas estuvo destinada al rugby femenino y contó con la participación de jugadoras de diferentes clubes y localidades de la provincia.

“Me llamó la atención la cantidad de chicas que había, incluso del interior”, destacó Buitrago.

Para el dirigente, la respuesta del público y de los clubes representa un impulso para continuar promoviendo el crecimiento de la disciplina.

Los 300 del Norte y el rugby como herramienta de reinserción

Buitrago también se refirió al proyecto Los 300 del Norte, una iniciativa de rugby destinada a personas privadas de su libertad.

“Trabajamos a través del rugby en formar personas y darles una segunda oportunidad en la reinserción” “Trabajamos a través del rugby en formar personas y darles una segunda oportunidad en la reinserción”

En ese marco, un equipo jujeño disputó un encuentro frente a internos del penal de Villa Las Rosas, de Salta.

El partido terminó con victoria para Jujuy por 17 a 12.

Más allá del resultado, el presidente de la Unión Jujeña de Rugby destacó el carácter social de la propuesta y el objetivo de utilizar el deporte para transmitir valores y acompañar procesos de reinserción.

Jujuy espera el gran partido del sábado

Con la llegada de Australia prevista para este jueves y una fuerte expectativa del público, Jujuy atraviesa la recta final antes del encuentro.

“Traer a Los Pumas no es algo que vos decís ‘mandámelos’ y te los mandan. Se trabaja, se genera un vínculo y una confianza” “Traer a Los Pumas no es algo que vos decís ‘mandámelos’ y te los mandan. Se trabaja, se genera un vínculo y una confianza”

Los Pumas y Australia se enfrentarán este sábado 29 de agosto desde las 16 horas en el estadio 23 de Agosto.