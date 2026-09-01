La PlayStation 3 cumple 20 años y los gamers discuten si ya es retro

La PlayStation 3 cumple 20 años en 2026 y el aniversario reavivó una discusión recurrente dentro del mundo gamer: ¿ya puede considerarse una consola retro? Pedro Ortiz, desarrollador de videojuegos , analizó en Canal 4 cómo cambió el concepto de “viejo” dentro de una industria que avanza a gran velocidad.

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“¿Cuántos años tienen que pasar para que algo se vuelva retro?”, planteó Ortiz. Según explicó, establecer un límite no resulta sencillo porque existen videojuegos lanzados hace más de una década que, por sus gráficos, mecánicas e historias, todavía mantienen una fuerte vigencia.

La consola de Sony apareció en 2006 y marcó a toda una generación. Dos décadas después, hay jugadores actuales que incluso nacieron después de su lanzamiento.

“Hay gente que hoy nos está viendo y escuchando que es más chica que la Play 3. Son 20 años, es un montón de tiempo y a la vez no es nada” “Hay gente que hoy nos está viendo y escuchando que es más chica que la Play 3. Son 20 años, es un montón de tiempo y a la vez no es nada”

El especialista sostuvo que uno de los grandes interrogantes es definir qué característica convierte a una consola en retro. La antigüedad es uno de los factores, aunque no necesariamente el único.

La discusión se vuelve todavía más compleja porque algunos títulos lanzados originalmente para PlayStation 3 continúan siendo referencias de la industria.

Uno de los ejemplos señalados fue The Last of Us, juego estrenado originalmente para esa generación y que años después amplió su impacto a partir de nuevas versiones y de su adaptación televisiva.

Ortiz destacó especialmente su construcción narrativa y recordó además la participación del argentino Gustavo Santaolalla en su banda sonora.

GTA V y una generación que todavía sigue vigente

Otro caso utilizado para explicar el fenómeno es Grand Theft Auto V. El videojuego apareció originalmente durante la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 y posteriormente continuó disponible en consolas más modernas.

Para Ortiz, casos como estos muestran que la distancia entre lo retro y lo actual ya no resulta tan evidente como ocurría décadas atrás.

“Juegos con un nivel gráfico muy actual y una jugabilidad muy actual empiezan a ser viejos”, explicó.

En ese contexto, la PlayStation 3 aparece en una zona particular: acumuló dos décadas desde su lanzamiento, pero buena parte de sus videojuegos, mecánicas y tecnologías todavía resultan familiares para los jugadores actuales.

El precio de las nuevas consolas también influye

Durante la entrevista surgió otro factor: la situación económica. No todos los jugadores pudieron avanzar hacia nuevas generaciones como PlayStation 4 o PlayStation 5.

Ortiz coincidió en que existen usuarios que todavía utilizan consolas antiguas por nostalgia, pero también otros que continúan con ellas porque acceder al hardware más reciente representa una inversión importante.

“Hay mucha gente que no dio el salto después de Play 3. Hay gente que lo hace por nostalgia y gente que realmente no pudo” “Hay mucha gente que no dio el salto después de Play 3. Hay gente que lo hace por nostalgia y gente que realmente no pudo”

Esto permite que consolas con varios años de antigüedad permanezcan activas y continúen formando parte de la experiencia cotidiana de numerosos jugadores.

El formato físico, otro debate entre los gamers

La presencia de juegos físicos también apareció como una característica asociada a generaciones anteriores. Sin embargo, Ortiz aclaró que los discos todavía tienen un valor muy importante dentro de la comunidad gamer.

El avance de las compras digitales y los servicios por suscripción abrió una discusión sobre la propiedad de los videojuegos.

Según explicó el desarrollador, con el formato digital un título puede depender de las condiciones de una plataforma o servicio, mientras que el disco se convirtió además en un objeto de colección.

Esta característica genera resistencia entre jugadores que buscan mantener sus bibliotecas físicas y conservar ediciones especiales o coleccionables.

¿Cuál fue la mejor consola de la historia?

Consultado sobre cuál considera la consola más importante de todos los tiempos, Ortiz eligió a la PlayStation 2 por el impacto que tuvo dentro de la industria.

“Para mí, la Play 2, indiscutiblemente, por todo lo que generó. No solo por los juegos que tuvo, sino por todo lo que generó comercialmente. Fue un quiebre en la industria de los videojuegos”, afirmó.

Sin embargo, desde una mirada personal y atravesada por la nostalgia, mencionó a otra consola histórica.

“Por gusto personal te diría la Sega Genesis. Es la que más consumí cuando era chico y tengo nostalgia por esos juegos” “Por gusto personal te diría la Sega Genesis. Es la que más consumí cuando era chico y tengo nostalgia por esos juegos”

A 20 años de la llegada de la PlayStation 3, el debate permanece abierto. Para algunos jugadores, dos décadas son suficientes para colocarla definitivamente entre las consolas retro. Para otros, sus videojuegos, tecnología y vigencia hacen que todavía resulte demasiado cercana como para considerarla parte del pasado.