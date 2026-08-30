Del grupo de amigos a los torneos internacionales: cómo creció el mundo gamer en Jujuy

El mundo gamer dejó de ser una actividad limitada a pequeños grupos de aficionados y comenzó a ganar espacio en competencias nacionales e internacionales. En Jujuy, ese crecimiento también se refleja en la aparición de eventos masivos y jugadores que lograron competir fuera del país.

En la antesala del Día del Gamer , que se celebra cada 29 de agosto, Luis Pérez analizó la evolución de los deportes electrónicos y recordó cómo se formó la comunidad local. “Pasamos de ser un grupo de amigos que dijimos ‘empecemos a fomentar esto’ a poder decir que hoy hay una carrera y que Jujuy es protagonista. Ya dejamos de mirarlo desde lejos” , expresó en diálogo con TodoJujuy.

Entre los principales hitos de los esports en la provincia, Pérez mencionó la participación de un jugador jujeño conocido como Shifu en la Selección argentina y la nueva clasificación de Randu a un Mundial. También destacó a Lucas y Gabriel, quienes, según relató, consiguieron recientemente un lugar en otra competencia mundialista que se disputará en Bélgica. “Había un solo espacio y fueron él y su compañero quienes lograron la clasificación” , señaló al referirse a uno de esos resultados.

El entrevistado también recordó el Desafío Gamer realizado en Ciudad Cultural, una convocatoria que consideró determinante para comprobar el acompañamiento del público jujeño. “Ese evento marcó la realidad de decir que la sociedad jujeña realmente nos acompaña” , sostuvo.

Otro de los antecedentes fue una competencia organizada en la vieja sede de la Federación de Básquet, antes de su remodelación. Para Pérez, aquellos primeros encuentros permitieron impulsar una comunidad que luego comenzó a organizarse y alcanzar nuevos espacios.

Cómo cambió la mirada sobre los esports

Además del crecimiento competitivo, Pérez señaló que uno de los grandes desafíos fue cambiar la percepción social sobre los videojuegos. Explicó que todavía existen personas que los consideran únicamente un pasatiempo o los relacionan con hábitos perjudiciales. “Era importante que se entendiera y que se supiera. Hay gente que no sabía que es un deporte, que los jugadores entrenan, que existen equipos profesionales y que hay selecciones”, afirmó.

Según explicó, los deportes electrónicos cuentan con disciplinas, reglas, entrenamientos y objetivos competitivos. También requieren preparación individual y trabajo en equipo, aunque su práctica no implique el mismo movimiento físico que otros deportes. “El deporte existe cuando hay una disciplina, una competencia y un entrenamiento para alcanzar un objetivo. No necesariamente implica movimiento físico”, aseguró.

Para Pérez, el reconocimiento alcanzado por los esports dentro de estructuras deportivas nacionales e internacionales demuestra que su desarrollo ya no es una posibilidad futura, sino una realidad. “Puede gustarte o no, podés practicarlo o no y tener todas las opiniones que quieras, pero se trata de entender que esto está pasando”, remarcó.

Una comunidad que atraviesa edades y generaciones

Más allá de la competencia profesional, Pérez consideró que los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de diferentes generaciones. Desde quienes compiten profesionalmente hasta las personas que juegan ocasionalmente desde un teléfono celular, el universo gamer ya no responde a una única edad o perfil. “El gamer no tiene una forma de ser ni una sola manera de vivir el videojuego. Es algo que atraviesa culturas, edades e historias”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la celebración del Día del Gamer también permite reconocer una comunidad diversa que continúa creciendo y generando vínculos a través de los videojuegos.