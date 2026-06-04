De Jujuy al Mundial de Fortnite: la historia de Agustín "Randu" Flores

Agustín “Randu” Flores, gamer de 22 años , representó al país en Alemania y compitió frente a los mejores jugadores del mundo en el Mundial de Fortnite, donde finalizó en el puesto 56 .

“Soy de Chubut, pero viví la mayoría de mi vida en Jujuy . Y estoy relacionado con el ámbito de los juegos y de la computadora, gracias a mi viejo, que además de laburar en su laburo, arreglaba computadoras”, contó en Arriba Jujuy.

Aunque no nació en Jujuy, Randu pasó casi toda su vida en la provincia. Actualmente vive parte del año en Brasil, donde se encuentra el servidor de Fortnite, lo que le permite entrenar con mejores condiciones técnicas y competir al máximo nivel.

“Ahora estoy en Brasil porque en junio hay otra clasificatoria para otro torneo que es en Francia , y en julio y en agosto hay otra clasificatoria para otro torneo que es en Bélgica, así que estoy a full con eso”, detalló el gamer.

Embed - AGUSTIN FLORES - UN JUJEÑO EN EL MUNDIAL DE FORTNITE

Su pasaje por el Mundial de Fortnite

En diálogo con Canal 4, el joven reconoció que no quedó del todo conforme con el resultado, pero destacó el esfuerzo realizado durante la competencia. Además, aseguró que su meta es seguir mejorando, ganar experiencia internacional y escalar posiciones en los rankings mundiales.

“Este torneo es la FNCS, es una clasificatoria en donde los cinco mejores de la región de Latinoamérica clasifican al Mundial y yo quedé dentro de esos cinco mejores”, detalló sobre el torneo que duró tres. “En la final juegan los 50 mejores dúos de toda Latinoamérica”.

“Para mí eso era un sueño que tenía que cumplir. Yo aparte de jugar, streameo, creo contenido en base al juego, pero mi objetivo principal siempre fue clasificar al Mundial y por suerte este año lo pude conseguir”, agregó.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite Agustín “Randu” Flores en el Mundial de Fortnite

“Es la primera vez que estoy en un estadio, que estoy en una instancia de estas características. Realmente jugué contra los mejores del mundo y se notó. No es nada comparable con el nivel que hay en Latinoamérica. En Latinoamérica hay un buen nivel igualmente, pero no se puede comparar”, recalcó.

Su amor por el Fortnite

“Estando en Jujuy y jugando con amigos en el Fortnite me di cuenta que resaltaba un poquito más que mis compañeros y me interioricé más, me metí más en profundidad en el juego. Y nada, le metí muchas horas de juego”, recordó.

Detalló que el Fortnite es un juego en particular que le da la oportunidad de competir a todo el mundo. “Cualquier persona que tenga una PlayStation, que tenga una computadora, puede jugar los torneos mientras cumpla ciertos requisitos que se piden dentro del juego. Son requisitos muy básicos que cualquiera puede cumplir”, señaló.