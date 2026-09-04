Islas Malvinas: "No es River – Boca, estamos defendiendo a la camiseta Argentina", dijo el Canciller Quirno

Durante la mañana de este viernes, el canciller Pablo Quirno respaldó los anuncios del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas y pidió dejar de lado las disputas con la oposición para priorizar la defensa de los intereses argentinos.

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“ Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina ”, afirmó Quirno en diálogo con Radio Rivadavia.

El funcionario subrayó que el presidente Javier Milei convocó a la unidad de toda la sociedad y de los diferentes sectores políticos en la causa Malvinas, “ estamos defendiendo los intereses nuestros en las Islas Malvinas ”, y remarcó que la estrategia oficial busca integrar a todos los actores, más allá de las diferencias partidarias.

Además, Quirno valoró que los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgan “mayor notoriedad” al reclamo argentino. “Nosotros las tomamos como una situación entre EEUU y Reino Unido, pero nos permite diseñar esta estrategia”, afirmó.

Qué dijo la oposición

A través de sus redes sociales, diferentes referentes y ex funcionarios de la política argentina se manifestaron frente al anuncio del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas.

Entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó también el anuncio de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y el pedido de facultades especiales; “es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas”, y agregó “¡fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina!”.

El ex canciller Jorge Taiana afirmó “tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

También recordó que las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya cuentan con sanciones previstas en las leyes 26.659 y 26.915.

Por su parte Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, planteó una posición similar. “Bienvenido, Milei, a la Causa Malvinas”, y señaló que el Presidente decidió aplicar una ley sancionada en 2011 y enviar fondos para una Base Naval en Ushuaia cuya construcción comenzó en 2022. “Por primera vez Milei reconoce que los isleños son una población implantada”, agregó.

La Diputada Nacional Victoria Tolosa Paz calificó el anuncio como “puro oportunismo” y se preguntó “por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?”.

Otro de los referentes de la oposición que cuestionó lo anuncios del Presidente fue Ricardo Alfonsín, quien dijo que “es increíble. Todo, absolutamente todo lo que dijo recién Milei, es lo que desde que asumió le reclamaba la oposición y él se negaba a hacer”.