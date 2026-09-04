Reino Unido rechazó el reclamo de Milei por Malvinas y ratificó su postura sobre los isleños

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y defendió el derecho a la autodeterminación de los isleños.

El secretario de Defensa del Reino Unido , Wes Streeting , ratificó este viernes la postura de Londres sobre las Islas Malvinas al señalar que el archipiélago “son británicas” . Además, remarcó que el respaldo de su país a las islas se mantiene “absoluto e inquebrantable”.

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Dichas palabras tienen lugar después de que el presidente argentino, Javier Milei , renovara el reclamo de soberanía y afirmara que existen “ vientos de cambio ” que podrían favorecer la posición argentina.

A través de sus redes sociales, Streeting cuestionó las palabras pronunciadas por Milei y sostuvo que el mensaje del presidente argentino durante la noche estuvo más vinculado con la situación política interna del país que con la disputa por las Islas Malvinas . En ese sentido, el funcionario británico defendió la posición de Londres y volvió a remarcar: “ Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos ”.

La respuesta del secretario de Defensa británico llegó después del discurso que Milei ofreció el jueves por cadena nacional , en el que el mandatario volvió a poner en duda la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur .

Por su parte, el canciller Ed Miliband volvió a defender esta mañana la postura británica, retomando los argumentos planteados anteriormente y sumando una referencia al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas: “La postura del Reino Unido con respecto a las Islas Malvinas es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la opinión abrumadora de sus habitantes. Su derecho a la autodeterminación es primordial, se basa en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza”.

El respaldo británico al derecho de los isleños

La postura también fue respaldada por la administración británica de las Malvinas, que puso nuevamente sobre la mesa el resultado del referéndum de soberanía celebrado en el archipiélago hace 13 años. Al presentar su posición, las autoridades destacaron: “Aunque el derecho a la autodeterminación está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, los isleños de las Malvinas a menudo han tenido que luchar por este derecho”.

En el cierre del comunicado, la oficina británica recordó que el referéndum celebrado en 2013 arrojó un resultado contundente: el 99,8% de los habitantes que votaron optó por mantener a las islas como Territorio Británico de Ultramar. También destacó que la consulta contó con observadores internacionales, quienes la calificaron como libre y justa, y sostuvo que de esta manera los isleños pudieron ejercer su derecho a definir su propio futuro.

Javier Milei en cadena nacional

Las medidas que anunció el Gobierno argentino

Durante su mensaje del jueves por la noche, Javier Milei planteó que el contexto internacional actual podría abrir una nueva oportunidad para fortalecer el reclamo argentino. El mandatario relacionó esta perspectiva con las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana dejó abierta la posibilidad de “revisar” la histórica postura de neutralidad de Washington frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Durante su discurso, el Presidente aseguró que el contexto internacional podría resultar favorable para la reivindicación argentina y afirmó: “En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”.

Además, Milei anticipó un endurecimiento de las sanciones y las penas destinadas a las empresas que participen en actividades no autorizadas en las islas, especialmente aquellas relacionadas con iniciativas de explotación petrolera que el Gobierno argentino considera perjudiciales para sus intereses.

Al referirse al proyecto Sea Lion, el Presidente advirtió sobre los posibles riesgos que implica la iniciativa y sostuvo: “Esta amenaza no es inocua”. El emprendimiento es desarrollado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas ubicadas aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Milei planteó que el Estado argentino debe responder “con firmeza” ante este tipo de proyectos, ya que, según explicó, “representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina”.

Como parte de los anuncios realizados, el mandatario informó además que se construirá una base naval en Tierra del Fuego, en el extremo austral del territorio nacional. Al mismo tiempo, reiteró su rechazo a que los habitantes de las islas puedan utilizar el principio de autodeterminación como argumento en la disputa de soberanía.

En su planteo, el Presidente sostuvo que los habitantes de las islas son “una población implantada en un territorio usurpado” y, en consecuencia, consideró que “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido se encuentra contemplado dentro de un marco establecido por Naciones Unidas. En 1965, la organización aprobó una resolución que llamó a los dos países a buscar una solución diplomática al conflicto y a abstenerse de adoptar medidas unilaterales capaces de modificar el escenario existente.

El mandatario argentino cuestionó la conducta británica al afirmar que “el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado” y sostuvo que el país debe fortalecer las medidas frente a las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas.

El conflicto de soberanía y sus antecedentes

En este escenario, la postura de Estados Unidos representa otro factor relevante dentro de la disputa diplomática. Si bien Washington reconoce que el Reino Unido ejerce el control efectivo del archipiélago, conserva una posición neutral sobre la soberanía, en línea con la postura adoptada por otros países occidentales.

Tensión global y Malvinas: qué puede cambiar para la Argentina

Argentina y el Reino Unido sostienen desde hace décadas posiciones enfrentadas en torno a la soberanía de las islas. El desacuerdo alcanzó su punto más crítico con la guerra de 1982, un enfrentamiento que se extendió durante 74 días y finalizó con la rendición del Gobierno dictatorial argentino. Como consecuencia de la guerra, murieron 649 argentinos y 255 británicos.

A más de 40 años del conflicto bélico, el reclamo por las Islas Malvinas continúa siendo una cuestión de relevancia en la política argentina. La reivindicación volvió a quedar expuesta durante el Mundial 2026, cuando los futbolistas de la Selección argentina mostraron una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas” tras imponerse 2-1 ante Inglaterra en las semifinales.