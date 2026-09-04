La prensa británica salió al cruce de Javier Milei por su renovado reclamo por Malvinas

Durante una cadena nacional , el presidente Javier Milei presentó este jueves una serie de nuevas iniciativas destinadas a reafirmar el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas . El anuncio se produjo en medio de la controversia generada por las declaraciones de Donald Trump.

Política. Trump habló de Malvinas y cuestionó al Reino Unido por su apoyo en el conflicto con Irán

El republicano se había manifestado sobre el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en el marco de la disputa por el archipiélago.

Luego de las declaraciones del mandatario argentino, distintos medios de comunicación del Reino Unido comenzaron a hacerse eco de sus palabras. Uno de los primeros en hacerlo fue Sky News, que publicó un análisis de su corresponsal Mark Stone bajo el título: “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente” .

El corresponsal Mark Stone describió como “contundente” el mensaje de Milei en relación con las Malvinas, aunque consideró que sus palabras “no aportó nada nuevo” . “ Que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado”, señaló el periodista. En la misma línea, Stone recordó que “ Es una postura que se remonta a muchos años atrás ”, al explicar que el reclamo de Argentina por la soberanía del archipiélago tiene una larga trayectoria.

El periodista de Sky News se mostró además crítico con la mención realizada por Milei a la ocupación británica del siglo XIX. “Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas. La reclamación británica es anterior a la creación de la Argentina”, afirmó Stone.

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y defendió el derecho a la autodeterminación de los isleños.

Más allá de esa cuestión histórica, el corresponsal centró parte de su análisis en el contexto político actual, especialmente en las últimas declaraciones de Donald Trump y en los vínculos que mantienen el Gobierno de Milei y la Casa Blanca.

Sky News analizó el reclamo argentino y su impacto político

El mensaje de Milei tuvo lugar pocas horas después de que Trump cuestionara si Estados Unidos mantendrá en el futuro su respaldo al Reino Unido en el conflicto por las Malvinas.

No obstante, la cobertura de la prensa británica llevó la discusión hacia otro aspecto de la disputa: el interés de las compañías petroleras en la explotación de recursos en las islas. “Es evidente que la Argentina quiere participar en ese mercado, y quizás Trump también”, planteó Stone.

En su cobertura, The Guardian destacó la postura de distintos analistas que interpretan el renovado reclamo argentino por las Malvinas como un “nuevo intento de crear una cortina de humo en el punto más bajo de su popularidad desde que asumió el cargo”. Esta lectura está vinculada al escenario político de cara a los comicios del próximo año.

El medio británico ubicó las declaraciones de Milei “en medio de denuncias de corrupción que involucran a miembros de su gobierno y de resultados económicos débiles”. Además, cuestionó el impacto de la denominada “motosierra”, a la que presentó como una estrategia de “austeridad” que derivó en “desempleo y pobreza”.

Las críticas de The Guardian

El portal británico GB News presentó su cobertura con un título en el que acusó a Milei de “declaró falsamente” que las islas Malvinas pertenecen a la Argentina, después de que el mandatario se refiriera al territorio británico como “nuestro futuro”.

En su artículo, el medio sostuvo además que “el archipiélago fue alcanzado por primera vez por exploradores ingleses más de un siglo antes de que Argentina se convirtiera en un Estado independiente” y afirmó que “las islas no tenían población permanente antes de la llegada de los británicos”.

Al referirse a la guerra de 1982, GB News indicó que “la junta militar argentina invadió las Malvinas en 1982, pero fue derrotada en apenas 74 días por las Fuerzas Armadas británicas y no tardó en izar la bandera blanca de rendición”. El medio también señaló que “un total de 649 argentinos murieron en el intento de tomar el territorio británico”.

El periódico Daily Express interpretó las declaraciones de Milei a partir de un supuesto malestar del presidente frente a la posibilidad de que se produzca un fuerte crecimiento de la actividad petrolera alrededor de las Malvinas y de los recursos económicos que podría generar. El medio puso especial énfasis en la advertencia de Milei de que aplicará sanciones contra cualquier empresa petrolera que desarrolle operaciones en el área “bajo la ocupación británica”.

El artículo también recuperó la posición que Estados Unidos adoptó durante el conflicto de 1982: “Aunque Estados Unidos es formalmente neutral, Washington brindó apoyo a la campaña británica para recuperar las islas tras la invasión argentina de 1982″.

GB News y Daily Express pusieron el foco en la guerra y el petróleo

The Financial Times consideró que el mandatario argentino volvió a colocar la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas en el centro de la discusión política, al señalar que “está poniendo el reclamo de su país sobre las islas Malvinas nuevamente en el centro de la agenda política”, en momentos en que las tensiones entre el Reino Unido y Estados Unidos generan una oportunidad para su gobierno, que enfrenta un escenario complejo.

El periódico británico recordó, además, que Milei es “un anglófilo confeso y admirador de Margaret Thatcher” y que, desde su llegada a la Presidencia en 2023, había buscado mejorar el vínculo con Londres, una postura que despertó cuestionamientos entre sectores de la oposición.

En su análisis, el medio relacionó el renovado reclamo con el descenso en la aprobación del Gobierno, que pasó del 52% en enero al 38% en julio, y con la competencia electoral que podría plantear de cara a 2027 la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien describió como “una activista pro militar para quien las Malvinas son una bandera”.

El medio describió el escenario argentino como “un momento de sentimiento nacionalista particularmente fuerte” luego del Mundial de fútbol, marcado por la derrota de Inglaterra frente a la Selección argentina. En ese contexto, destacó que la semifinal “duramente disputada” concluyó con los futbolistas argentinos celebrando el triunfo y levantando una bandera de un hincha que llevaba la inscripción “las Malvinas son argentinas”, un gesto que posteriormente motivó sanciones por parte de la FIFA.

En una línea similar a la de otros medios británicos, el artículo también destacó el impacto que podría tener la explotación de hidrocarburos en la disputa. En ese sentido, señaló que “el primer proyecto petrolero comercial de las Malvinas, cuyo inicio de producción está previsto para 2028, también aumentó la presión sobre Milei para que muestre avances en la disputa”.

La tensión entre Londres y Washington, en el centro

Por su parte, The Daily Telegraph planteó la posibilidad de un entendimiento entre ambos gobiernos al analizar las declaraciones del Presidente argentino: “Cada vez se especula más con que Buenos Aires y Washington están negociando un acuerdo para que Estados Unidos tenga acceso al petróleo extraído frente a las costas de las Islas Malvinas”.

En esa misma línea, el medio recurrió a declaraciones de una fuente de alto rango del Partido Conservador, que además mantiene vínculos con el Partido Republicano, para conocer su interpretación sobre la posición adoptada por Estados Unidos. Al referirse a la actitud de Washington, la fuente señaló: “La retórica de Washington hacia nosotros es increíblemente agresiva y hostil, y si hablas con Warren Stephens, su embajador, verás que es un hombre de negocios que entiende muy bien el petróleo y el gas, y que es su mayor preocupación”.

El medio británico también incorporó en su cobertura la posición oficial del Reino Unido. Un portavoz del primer ministro expresó al respecto: “Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

La cobertura de la prensa británica no se concentró exclusivamente en las declaraciones realizadas por Milei durante la noche del jueves, sino que también puso el foco en la posición adoptada por Estados Unidos frente a la disputa. The Independent fue uno de los medios que abordó este aspecto y presentó su artículo bajo el título: el presidente argentino “amenaza con sanciones a yacimientos petroleros en las Malvinas en medio de tensiones con el Reino Unido”.

En su desarrollo, el artículo también reprodujo las declaraciones de James Cartlidge, quien ocupa el cargo de secretario de Defensa en la sombra. El dirigente sostuvo: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado”.

El proyecto petrolero que vuelve a poner a las Malvinas en escena

A su vez, el Daily Mail describió el mensaje presidencial como “sobrio” y consideró que la postura adoptada por Milei “intensificó hoy las tensiones con el Reino Unido por las Malvinas”. El periódico también vinculó el renovado reclamo con las elecciones presidenciales de 2027 y con el deterioro de la imagen del Gobierno en los sondeos. Según su interpretación, esa situación explica que el mandatario planteara que la Argentina debe “recuperar estas islas”.

También cuestionaron que Milei hiciera referencia a un supuesto retroceso del país, al señalar que Argentina “sufre una caída en la manufactura, importantes pérdidas de empleos industriales y una creciente deuda de los hogares”.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, interpretó el mensaje del mandatario argentino y sostuvo: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política doméstica en Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

Las declaraciones de Milei también fueron recogidas por otros medios internacionales, entre ellos Noticias Telemundo y ANSA, que difundieron información sobre el discurso del Presidente.

El mandatario centró parte de su mensaje en las sanciones dirigidas contra las compañías que desarrollen actividades de explotación de recursos en el archipiélago. En particular, hizo referencia al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en conjunto por una empresa israelí y una británica. El yacimiento se encuentra a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Malvinas y tiene previsto comenzar su producción en 2028.