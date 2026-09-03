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3 de septiembre de 2026 - 09:15
Política.

Donald Trump habló de Malvinas y cuestionó al Reino Unido por su apoyo en el conflicto con Irán

El republicano recordó la guerra de 1982, habló sobre un eventual respaldo a Londres y cuestionó la falta de barcos británicos en el estrecho de Ormuz.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump fue consultado por las islas Malvinas y habló de la decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en Irán.

Donald Trump fue consultado por las islas Malvinas y habló de la decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó este jueves la postura del Reino Unido por no haber aportado respaldo militar durante la guerra en Irán. Al mismo tiempo, evitó definir cuál sería su posición ante un eventual conflicto entre Londres y Buenos Aires por la soberanía de las Islas Malvinas.

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Trump realizó estas declaraciones durante una entrevista con la cadena británica GB News, difundida pocas horas antes del discurso que el presidente argentino, Javier Milei, tenía previsto ofrecer sobre el archipiélago.

Trump puso en duda el poderío militar del Reino Unido y remarcó la fuerte dependencia británica del estrecho de Ormuz para acceder a su abastecimiento de petróleo. A su entender, esta situación vuelve todavía más significativa la decisión de Londres de no participar en el enfrentamiento.

En ese contexto, el mandatario le manifestó a la periodista: “Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó.

Más adelante, Trump contó que había recurrido a la OTAN en busca de respaldo y que también había consultado al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, quien le habría explicado que no contaba con embarcaciones disponibles. “Dije a la OTAN, y le pregunté a tu ex líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, declaró.

Trump evocó la Guerra de Malvinas y evitó comprometerse con el Reino Unido

Respecto del conflicto por las Islas Malvinas, la periodista Bev Turner le preguntó a Donald Trump si Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar al Reino Unido frente a un eventual reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago. La consulta se produjo mientras el presidente Javier Milei prepara un pronunciamiento relacionado con la disputa.

El presidente estadounidense rememoró el enfrentamiento armado ocurrido en 1982, del que aseguró haber estado al tanto: “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”.

Reacciones en Londres

La ministra laborista Anna Turley salió al cruce de los dichos del mandatario estadounidense y ratificó ante GB News la postura oficial del gobierno británico: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”, afirmó.

Durante la entrevista, Bev Turner también le preguntó a Trump si la ausencia de apoyo del Reino Unido durante el conflicto bélico en Irán había sido motivo de “herida” para él. El presidente estadounidense descartó esa interpretación y prefirió describir lo ocurrido de otra manera: “No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje”.

Milei hablará en cadena nacional sobre el tema Malvinas

Desde que Javier Milei confirmó que se referiría al reclamo por las Islas Malvinas mediante un mensaje por cadena nacional, el Gobierno argentino evitó brindar detalles sobre las últimas novedades relacionadas con la disputa de soberanía. Al mismo tiempo, las autoridades mantuvieron la expectativa en torno al contenido del anuncio que realizará el Presidente.

La orden impartida dentro de las distintas dependencias oficiales fue mantener en reserva cualquier información previa sobre la cadena nacional que encabezará Milei. Hasta el momento, el único dato confirmado es que el mensaje será transmitido a las 21:00, según el horario de Argentina.

El contenido del mensaje que ofrecerá el mandatario fue trabajado en conjunto con los equipos de Cancillería, encabezados por Pablo Quirno, y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la conducción de Cristian Auguadra.

De acuerdo con la información que trascendió, ambos funcionarios habrían mantenido en los últimos días un encuentro con Milei para avanzar sobre este tema. A esto se sumó un hecho que llamó la atención el miércoles: un empresario británico llegó a la Casa Rosada y mantuvo allí una reunión que también estuvo rodeada de un marcado hermetismo.

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