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1 de septiembre de 2026 - 10:45
Política.

Luis Caputo y Scott Bessent se encuentran en el G20 para reforzar el vínculo entre Milei y Trump

El Ministro mantendrá una reunión bilateral con el secretario del Tesoro de EE.UU para consolidar la relación política y económica entre ambos gobiernos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luis Caputo se reúne con Scott Bessent en Estados Unidos.

Luis Caputo se reúne con Scott Bessent en Estados Unidos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá este martes una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la cumbre de Finanzas del G20. La reunión se desarrollará en las oficinas de Bessent, ubicadas en el hotel The Omni Grove Park Inn, y tendrá como principal objetivo afianzar la relación entre ambos gobiernos.

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La buena sintonía entre Argentina y Estados Unidos volvió a evidenciarse durante la cena oficial del foro, cuando Bessent decidió ubicar a Caputo en la mesa principal, junto a funcionarios de Italia, Francia, Japón y Polonia.

Quiénes acompañan a Luis Caputo en Estados Unidos

En el encuentro de trabajo, el titular del Palacio de Hacienda estará junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza, y a las máximas autoridades del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, presidente y vicepresidente del organismo, respectivamente.

Bessent se convirtió en uno de los principales nexos entre los gobiernos de Milei y Trump y desempeñó un papel destacado en el apoyo al plan económico impulsado por Argentina. De acuerdo con la información difundida, su intervención también habría sido determinante para superar algunas objeciones de carácter técnico planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro tendrá lugar, además, en medio de un escenario internacional marcado por fuertes tensiones, atravesado por la crisis en Medio Oriente y por las decisiones económicas y comerciales que impulsa Estados Unidos.

Defensa del rumbo económico

Mientras se desarrollaban las reuniones del G20, Caputo aprovechó su participación para defender el rumbo económico de la administración de Milei y planteó que el crecimiento debe apoyarse principalmente en la inversión del sector privado y en una reducción de la intervención estatal.

Esta visión obtuvo el aval de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien elogió la “impresionante recuperación económica” de la Argentina y consideró que fue posible gracias a la implementación de “buenas políticas”. Una vez finalizado el encuentro bilateral con Bessent, Caputo tiene previsto regresar a Buenos Aires.

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