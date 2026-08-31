Islas Malvinas: Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría revisar su postura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que su Gobierno podría revisar la posición estadounidense respecto de las Islas Malvinas, en medio de las negociaciones con el Reino Unido por un aumento del gasto británico en defensa.
Consultado por periodistas en el Despacho Oval sobre la posibilidad de modificar la postura de Washington, Trump respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.
Las declaraciones se conocieron después de que medios británicos informaran que la administración estadounidense analiza distintas alternativas para presionar a Londres a incrementar su presupuesto militar.
Qué publicó la prensa británica
Debate por las Islas Malvinas
Según informó The Telegraph, funcionarios estadounidenses evalúan distintas medidas para conseguir que sus aliados de la OTAN se acerquen al objetivo de destinar el 5% del PBI al gasto en defensa.
En ese marco apareció la posibilidad de revisar la postura estadounidense respecto de Malvinas como una herramienta de presión hacia el Reino Unido.
Una fuente oficial citada por el diario británico sostuvo que en las conversaciones con Londres “no se descarta ninguna opción” para incentivar un mayor compromiso con el financiamiento militar.
Cuál es actualmente la postura de Estados Unidos
Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del territorio.
Por ahora, Trump no anunció formalmente un cambio de política exterior, sino que dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington en el marco de las negociaciones con sus aliados.
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