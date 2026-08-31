Rusia intensifica los ataques sobre Kiev y crece el temor por la falta de alimentos

Por quinto día seguido , Rusia mantuvo una intensa ofensiva sobre Kiev y otras localidades de la región que rodea esa capital. Los ataques contra depósitos y centros de almacenamiento provocaron faltantes en los supermercados, mientras Ucrania intenta recuperarse de los bombardeos con drones propulsados por motores a reacción .

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En los últimos meses, Rusia profundizó su ofensiva aérea contra Ucrania , cuando ya transcurrieron más de cuatro años desde el comienzo de la invasión. En los últimos días, las alarmas por posibles ataques se activaron de manera casi permanente en la región de Kiev , lo que modificó de forma significativa la vida cotidiana de sus habitantes.

Durante julio , dos importantes ofensivas dejaron cerca de 50 civiles muertos , mientras que el bombardeo registrado el sábado provocó al menos 38 fallecidos .

El regreso a las aulas en las escuelas de Ucrania estaba previsto para este martes , aunque persistían las dudas sobre si las familias optarían por mandar a sus hijos. Los establecimientos educativos disponen de refugios preparados para ataques aéreos y, ante situaciones de riesgo, también tienen la posibilidad de continuar con la enseñanza a través de clases virtuales .

A esta situación se suma la destrucción de cerca de un millón de libros escolares como consecuencia de los ataques rusos contra distintas editoriales. Según informó este mes el Ministerio de Educación de Ucrania, los daños podrían generar retrasos en la distribución de los materiales necesarios para el comienzo del ciclo lectivo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó el domingo por la noche, a través de sus redes sociales, que Moscú busca prolongar el desgaste de Ucrania y de su población. “En este momento, la táctica de Rusia es desgastar a Ucrania y a los ucranianos, ante todo, a nuestra gente”, sostuvo.

En respuesta, Ucrania también procuró trasladar las consecuencias del conflicto a la población rusa, mediante ataques contra importantes plataformas de comercio electrónico y establecimientos vinculados a la industria petrolera. Las acciones provocaron faltantes para los consumidores rusos, aunque los ataques ucranianos tuvieron un impacto considerablemente menor en términos de víctimas civiles.

Ucrania desarrolla tecnología para contrarrestar los drones a reacción

Una espesa columna de humo oscuro cubrió parte del cielo de Kiev durante la mañana de este lunes. En las localidades de Brovary y Boryspil, dentro de la región de Kiev, los ataques desde el aire alcanzaron distintos depósitos, dejando un saldo de cuatro personas heridas, según informó Timur Tkachenko, titular de la administración militar regional.

Por otra parte, Volodimir Zelensky admitió que las fuerzas ucranianas enfrentan dificultades para interceptar los drones de gran velocidad impulsados por motores a reacción utilizados cada vez con mayor frecuencia por Rusia. De acuerdo con el presidente ucraniano, Moscú lanzó cerca de 1.500 drones contra territorio ucraniano entre el jueves y el domingo, de los cuales alrededor de 800 eran propulsados a reacción.

Actualmente, las aeronaves de combate ucranianas trabajan para neutralizar los drones equipados con motores a reacción, mientras el país continúa avanzando en la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan responder con mayor eficacia a esta amenaza. “Cuatro empresas desarrollaron los drones interceptores correspondientes, y una de ellas tiene la tecnología más exitosa”, señaló Zelensky, aunque evitó brindar precisiones adicionales sobre el desarrollo.

Un funcionario de Kiev asegura que los ucranianos no pasarán hambre

La ofensiva rusa contra depósitos de alimentos y grandes centros comerciales provocó importantes dificultades en la cadena de abastecimiento de Ucrania. Como consecuencia, algunas estanterías de supermercados quedaron sin productos, lo que incrementó entre la población el temor ante la posibilidad de que se produjeran faltantes.

Frente a esas preocupaciones, Serhii Beskrestnov, asesor de Zelensky, buscó transmitir tranquilidad y aseguró este lunes en sus redes sociales que “Ucrania no pasará hambre”.

El funcionario pidió a los ciudadanos mantener la calma y no prestar atención a versiones infundadas, información falsa o mensajes que puedan generar temor. También señaló que los productores y comerciantes están reorganizando sus sistemas de distribución para garantizar el abastecimiento. A su vez, sostuvo que, si llegara a producirse algún faltante, los países europeos estarían preparados para aportar los alimentos necesarios.

En paralelo, Rusia continuó atacando la infraestructura energética de Ucrania, con el objetivo de afectar el suministro de servicios básicos y dejar a la población civil sin calefacción ni agua corriente ante la llegada del próximo invierno.

Durante la noche, las fuerzas rusas llevaron adelante una ofensiva de gran magnitud con drones sobre la región de Chernígov, ubicada en el norte de Ucrania y próxima a la frontera con Rusia. De acuerdo con Viacheslav Chaus, responsable de la administración militar regional, una instalación del sector energético sufrió daños, aunque el funcionario no precisó cuál fue la dimensión de las afectaciones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia había anticipado el domingo que sus fuerzas se disponían a realizar “ataques masivos” dirigidos contra la infraestructura energética ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso informó este lunes que durante la noche sus fuerzas interceptaron y derribaron 239 drones ucranianos. Los aparatos fueron neutralizados sobre 14 regiones de Rusia, además de Crimea, ocupada por Moscú, y zonas del mar Negro.

En tanto, un ataque ucraniano con misiles registrado durante la noche del domingo contra la ciudad rusa de Belgorod, ubicada cerca de la frontera con Ucrania, dejó tres personas muertas, de acuerdo con lo informado por el gobernador interino de la región, Alexánder Shuváiev.

Por otra parte, cuatro personas resultaron heridas en Ekaterimburgo como consecuencia de un ataque ucraniano con drones, según informó este lunes el gobernador de la región, Denís Pasler. La ciudad, considerada la cuarta más poblada de Rusia, se encuentra a más de 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania y constituye además un relevante centro industrial del país.