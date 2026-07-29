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29 de julio de 2026 - 11:10
Política.

Rusia busca detener al fundador de Telegram por presuntos vínculos con el terrorismo

El FSB ruso lanzó una búsqueda internacional contra Pável Dúrov, acusado de permitir el uso de Telegram para actividades de reclutamiento y sabotaje.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram.

Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram.

El Gobierno de Rusia informó este miércoles que pretende avanzar con la detención de Pável Dúrov, creador y fundador de Telegram, a quien acusa de tener presunta “complicidad con el terrorismo”. Según las autoridades, el empresario habría permitido que la plataforma fuera usada para facilitar tareas de reclutamiento vinculadas a los servicios de seguridad de Ucrania.

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Nacido en Rusia, Dúrov es un emprendedor del sector tecnológico con una extensa trayectoria en la creación de empresas y reside fuera de su país de origen desde hace varios años.

Una vida marcada por su enfrentamiento al Gobierno de Rusia

Actualmente cuenta con ciudadanía francesa y de los Emiratos Árabes Unidos. A lo largo del tiempo, mantuvo numerosos enfrentamientos con las autoridades rusas, especialmente a medida que el Gobierno de Moscú incrementó las restricciones y el control sobre el uso de internet.

La aplicación de mensajería Telegram se consolidó como una de las herramientas de comunicación más utilizadas en Rusia. Frente a su creciente popularidad, las autoridades del país intentaron en distintas oportunidades limitar su funcionamiento o restringir su alcance, con el objetivo de ejercer presión sobre Dúrov para que facilite información de los usuarios o incentive el traslado de la población hacia una plataforma estatal que no cuenta con el mismo nivel de cifrado.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) comunicó que puso en marcha un procedimiento de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, quien además de ser el fundador de Telegram ocupa el cargo de director ejecutivo de la plataforma.

“Se emitió un aviso de búsqueda internacional... para el jefe de la administración de Telegram, P. Dúrov”, señaló el organismo en un comunicado oficial. Sin embargo, no se precisó qué clase de alerta o notificación internacional fue solicitada por las autoridades rusas, ni tampoco si otros países o agencias de seguridad reconocerían la medida y actuarían en consecuencia.

La guerra en las redes sociales

Las autoridades de Moscú recurren con frecuencia a acusaciones de “terrorismo” o “extremismo” contra dirigentes opositores y sectores críticos del Gobierno, incluso en casos de personas que se encuentran fuera del territorio ruso. En esta oportunidad, el FSB sostuvo que Telegram habría sido utilizado como un canal de captación por parte de organismos de seguridad de Ucrania, desde donde supuestamente se intentaba presionar a ciudadanos rusos para que llevaran adelante acciones de sabotaje.

Además, el servicio de seguridad ruso afirmó que Dúrov no cumplió con la obligación de retirar de la plataforma determinados contenidos considerados como “información prohibida”.

Durante el conflicto que mantienen desde hace cuatro años y medio, Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones por el supuesto uso de las redes sociales como herramientas para captar personas dispuestas a respaldar sus respectivas posiciones dentro de la guerra.

Dúrov, de 41 años, reside actualmente en Francia, país en el que también atravesó dificultades judiciales vinculadas a denuncias por la presunta circulación de contenido ilegal a través de Telegram. Nacido en San Petersburgo, la misma ciudad donde nació el presidente ruso Vladímir Putin, Pável Dúrov creó VKontakte, una red social que alcanzó gran popularidad y que con el tiempo fue conocida como el “Facebook de Rusia”.

A mediados de la década de 2010, abandonó la empresa luego de quedar bajo una fuerte presión por parte de las autoridades, situación que derivó prácticamente en su salida de la compañía. Posteriormente, impulsó la creación de Telegram, una plataforma orientada a la mensajería privada y la comunicación digital.

Telegram alcanzó en poco tiempo una enorme popularidad en Rusia y pasó a ubicarse entre las plataformas digitales más utilizadas del país. La aplicación logró resistir con relativa facilidad los intentos prolongados de las autoridades rusas encargadas del control de internet, que durante años buscaron restringir su funcionamiento y bloquear su acceso dentro del territorio nacional.

Hasta el momento, Pável Dúrov no había emitido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones formuladas por el FSB. Durante este año, la red social VKontakte —actualmente administrada bajo control estatal y conocida también como VK— comenzó a promover con mayor fuerza la aplicación de mensajería Max, una herramienta respaldada por el Gobierno ruso.

La plataforma lanzó campañas para incentivar a los usuarios del país a dejar de utilizar servicios como Telegram y WhatsApp. Por su parte, Pável Dúrov cuestionó el funcionamiento de esa aplicación y la describió como “una aplicación controlada por el Estado, construida para la vigilancia y la censura política”.

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