miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 13:36
Política internacional.

El fuerte apoyo de Rusia a la política de Delcy Rodriguez para defender la soberanía de Venezuela

Serguéi Lavrov respaldó la defensa de la soberanía de Venezuela por parte de Delcy Rodríguez tras la “intervención ilícita” de Estados Unidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lavrov apoya la política de Delcy Rodríguez de defensa de la soberanía venezolana. &nbsp;

Lavrov apoya la política de Delcy Rodríguez de defensa de la soberanía venezolana.

 

El titular de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, respaldó este miércoles la estrategia adoptada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la protección de la soberanía nacional tras lo que calificó como la “intervención ilegal” de Estados Unidos, que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

Lee además
Donald Trump con petroleras de Estados Unidos
Reunión.

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos: "Vamos a decidir qué empresas operarán en Venezuela"
Brasildejará de representar a la Argentina en la Embajada en Venezuela 
Postura.

Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela

“Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos”, señaló Lavrov durante una conferencia de prensa conjunta con su contraparte de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi.

Delcy Rodríguez Y Lavrov.

El funcionario ruso añadió que no es posible anticipar los acontecimientos futuros, pero que, en la situación actual, se aprecia que el gobierno venezolano está protegiendo sus intereses nacionales.

Moscú tilda de "ilegítima" la intervención de EE.U

Al mismo tiempo, reiteró que Moscú tacha de “ilegítima” la intervención de Washington en territorio venezolano, una postura que, según Lavrov, es compartida por la mayoría de las naciones del Sur Global.

Subrayó que “(con Venezuela) nos vincula un largo historial de cooperación sólida”, y expresó su expectativa de que ambas partes sigan profundizando sus vínculos bilaterales.

Serguei Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

Hasta ahora, el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha emitido declaraciones públicas sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas del pasado 3 de enero y su posterior traslado a Estados Unidos.

No obstante, otros representantes del gobierno ruso sí han criticado con dureza la detención del líder bolivariano y demandaron que sea devuelto a su país. EFE

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump con petroleras de Estados Unidos: "Vamos a decidir qué empresas operarán en Venezuela"

Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela

Liberan en Venezuela a Yaacob Harary y crece la incertidumbre por otros argentinos detenidos

Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento de Venezuela como presidenta interina

Quién es Delcy Rodríguez, la política venezolana que asumió el poder en medio de la crisis

Lo que se lee ahora
El régimen de Irán acelera los juicios contra manifestantes en medio de denuncias por ejecuciones inminentes.   video
Mundo.

Irán intensifica los juicios exprés a manifestantes ante la presión internacional

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

Denuncian que una carnicería de Salta vendía carne de gato

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel