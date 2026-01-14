El fuerte apoyo de Rusia a la política de Delcy Rodriguez para defender la soberanía de Venezuela

Lavrov apoya la política de Delcy Rodríguez de defensa de la soberanía venezolana.

El titular de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, respaldó este miércoles la estrategia adoptada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la protección de la soberanía nacional tras lo que calificó como la “intervención ilegal” de Estados Unidos, que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

“Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos”, señaló Lavrov durante una conferencia de prensa conjunta con su contraparte de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi.

Delcy Rodríguez Y Lavrov. El funcionario ruso añadió que no es posible anticipar los acontecimientos futuros, pero que, en la situación actual, se aprecia que el gobierno venezolano está protegiendo sus intereses nacionales.

Moscú tilda de "ilegítima" la intervención de EE.U Al mismo tiempo, reiteró que Moscú tacha de “ilegítima” la intervención de Washington en territorio venezolano, una postura que, según Lavrov, es compartida por la mayoría de las naciones del Sur Global.

Subrayó que “(con Venezuela) nos vincula un largo historial de cooperación sólida”, y expresó su expectativa de que ambas partes sigan profundizando sus vínculos bilaterales. Serguei Lavrov, ministro de Exteriores ruso. Hasta ahora, el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha emitido declaraciones públicas sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas del pasado 3 de enero y su posterior traslado a Estados Unidos. No obstante, otros representantes del gobierno ruso sí han criticado con dureza la detención del líder bolivariano y demandaron que sea devuelto a su país. EFE

