sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 13:47
Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela

Brasil dejará de representar a la Argentina en la Embajada en Venezuela. Italia ocuparía su lugar, en medio de la tensión diplomática.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Brasil dejará de representar a la Argentina en la Embajada en Venezuela 

La representación diplomática de la Argentina en Venezuela, que ejercía Brasil desde mediados de 2024, dejará de estar a cargo del país vecino, y Italia sería quien ocupe ese rol en Caracas, según confirmaron fuentes diplomáticas a este medio.

Brasil molesto

La decisión de Brasil de retirarse de esa representación se produce en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos de Javier Milei en la Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Voceros brasileños confirmaron la medida a Infobae, aunque no detallaron las motivaciones oficiales detrás del cambio.

Según fuentes citadas por medios locales, el distanciamiento se profundizó tras unas publicaciones del presidente argentino en su cuenta en X, en las que respaldaba públicamente la presión y la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la captura del presidente Maduro. Esas publicaciones habrían generado malestar en Brasilia por su tono y contenido, exacerbando las diferencias entre ambos mandatarios.

En este marco, Argentina estaría negociando con Italia la asunción de la representación de sus intereses en Venezuela, un paso que implicaría la aceptación de Caracas y la coordinación diplomática con Roma. La medida aún no fue comunicada oficialmente por la Cancillería argentina, y resta por formalizarse el cambio ante las autoridades venezolanas.

El cambio en la representación diplomática se da en un momento delicado para las relaciones regionales, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo liderado por Estados Unidos, y en medio de tensiones políticas y estratégicas entre Buenos Aires, Brasilia y otros socios del Mercosur.

