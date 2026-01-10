Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela

La representación diplomática de la Argentina en Venezuela , que ejercía Brasil desde mediados de 2024, dejará de estar a cargo del país vecino, y Italia sería quien ocupe ese rol en Caracas , según confirmaron fuentes diplomáticas a este medio.

Brasil había asumido la protección de los intereses argentinos en Venezuela luego de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara la retirada de los diplomáticos argentinos tras el rechazo de Buenos Aires a reconocer los resultados electorales en Caracas. En aquel momento, la bandera brasileña fue izada en la embajada argentina como símbolo de dicha tutela diplomática.

La decisión de Brasil de retirarse de esa representación se produce en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos de Javier Milei en la Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Voceros brasileños confirmaron la medida a Infobae, aunque no detallaron las motivaciones oficiales detrás del cambio.

El trasfondo de la pelea y el caso de los bolsonaristas condenados que escaparon a la Argentina.

Según fuentes citadas por medios locales, el distanciamiento se profundizó tras unas publicaciones del presidente argentino en su cuenta en X, en las que respaldaba públicamente la presión y la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la captura del presidente Maduro. Esas publicaciones habrían generado malestar en Brasilia por su tono y contenido, exacerbando las diferencias entre ambos mandatarios.

En este marco, Argentina estaría negociando con Italia la asunción de la representación de sus intereses en Venezuela, un paso que implicaría la aceptación de Caracas y la coordinación diplomática con Roma. La medida aún no fue comunicada oficialmente por la Cancillería argentina, y resta por formalizarse el cambio ante las autoridades venezolanas.

El cambio en la representación diplomática se da en un momento delicado para las relaciones regionales, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo liderado por Estados Unidos, y en medio de tensiones políticas y estratégicas entre Buenos Aires, Brasilia y otros socios del Mercosur.