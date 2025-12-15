Un viento arrasador derribó una réplica de la estatua de la Libertad en Brasil

Una jornada de intensas ráfagas en el estado de Río Grande do Sul, Brasil , provocó este lunes un incidente llamativo y potencialmente peligroso: la caída de una gran réplica de la Estatua de la Libertad, típica de la conocida cadena comercial Havan. El hecho ocurrió en la ciudad de Guaíba y quedó registrado en videos difundidos por medios locales.

Las imágenes muestran el momento en que la estructura —de varios metros de altura— pierde estabilidad debido a la fuerza del viento, se inclina lentamente y termina desplomándose sobre la calzada. El impacto quedó a escasos centímetros de un vehículo estacionado, evitando por muy poco un daño mayor.

Según reportes regionales, el derrumbe de la estatua se produjo en el marco de un temporal que afectó a distintas zonas de Río Grande do Sul, donde se registraron múltiples incidentes por el viento y la lluvia. Medios locales reportaron caídas de árboles, daños en infraestructura y complicaciones en la circulación vial.

Las grabaciones compartidas muestran que, afortunadamente, no había peatones ni vehículos en tránsito inmediato al momento de la caída. Sin embargo, los portales remarcaron el riesgo evidente que generó el episodio, teniendo en cuenta el tamaño y peso de la estructura.

Un temporal con impacto en toda el área metropolitana

Guaíba forma parte del área metropolitana de Porto Alegre, una región que sigue siendo afectada por nuevos frentes de tormenta. En redes sociales, vecinos compartieron imágenes del fuerte viento y de otros daños ocasionados en la vía pública.

Hasta el momento, no trascendieron declaraciones oficiales de autoridades locales ni de la empresa propietaria de la estatua respecto a peritajes o medidas posteriores. La cobertura periodística se concentró en mostrar el registro visual del hecho y contextualizarlo dentro del temporal que golpea al sur de Brasil.

El episodio se suma a una serie de daños provocados por la inestabilidad climática en las últimas horas y se convirtió en una de las imágenes más compartidas del temporal por el peligro que representó la caída de la estructura.