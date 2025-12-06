Así fue el momento en que un surfista brasileño es arrastrado por una ola gigante

El surfista brasileño Carlos Burle , de 58 años, protagonizó un accidente el miércoles 3 de diciembre al ser arrastrado por una ola colosal mientras practicaba surf en Nazaré , en el distrito portugués de Leiria , un destino famoso internacionalmente por sus enormes olas y su atractivo para los deportes acuáticos extremos.

Según informó el Daily Mail , el suceso generó gran conmoción entre la comunidad surfista y requirió la intervención de los servicios de emergencia , quienes lograron rescatarlo y estabilizarlo tras el percance.

Burle, reconocido como una figura emblemática del surf en Brasil , perdió el control al enfrentarse a una de las olas más gigantescas de Nazaré , siendo arrastrado por la fuerza del agua y la espuma. Según reportes de medios brasileños, quedó a la deriva en estado crítico , generando alarma entre los espectadores y la comunidad surfista a nivel mundial.

El operativo de rescate contó con la rápida intervención de Lucas Chumbo y Willyam Santana, quienes lograron salvar a Burle en el mar.

El rescate se desarrolló en dos fases . En primer lugar, Lucas Chumbo , su compañero habitual de entrenamientos, lo localizó en el mar y activó el chaleco salvavidas , asegurando que Burle pudiera mantener la cabeza fuera del agua.

Poco después, Willyam Santana se incorporó al operativo de rescate, completando la evacuación al trasladar a ambos surfistas hasta la costa. El Daily Mail destacó la rápida reacción de los compañeros de Burle, poniendo en relieve la preparación y el espíritu solidario que caracterizan a quienes practican surf en olas gigantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/infomoney/status/1996623815971856429&partner=&hide_thread=false O brasileiro Carlos Burle, referência mundial no surfe de ondas gigantes, enfrentou momentos de alto risco nesta quarta (3) em Nazaré. Aos 58 anos, o atleta caiu ao tentar descer uma onda de grande porte e foi imediatamente arrastado pela massa de água, desaparecendo sob a espuma… pic.twitter.com/DyHglSNKC6 — InfoMoney (@infomoney) December 4, 2025

Ya en tierra firme, Burle recibió asistencia inmediata del personal de rescate y bomberos, quienes le administraron oxígeno antes de su traslado al hospital para una evaluación médica completa. Según informó el Daily Mail, tras realizarse diversos estudios, el surfista fue dado de alta y se encontraba en buen estado, lo que generó alivio entre sus familiares y seguidores.

Pocas horas más tarde, Burle recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a quienes estaban pendientes de su estado. En la publicación, agradeció el respaldo recibido, confirmó que se encontraba consciente y estable, y anunció que volvería a Brasil ese mismo día.

El accidente de Burle en Nazaré resaltó la importancia del trabajo en equipo y la preparación en deportes extremos

Preparación y solidaridad en el surf de olas extremas

El incidente en Nazaré resaltó la relevancia del trabajo en equipo y la preparación necesaria para el surf en olas gigantes. La comunidad internacional del surf siguió atentamente la evolución del suceso, mientras que Daily Mail y otros medios resaltaron la valentía y la rapidez de reacción de todos los involucrados.

Después del accidente, Burle manifestó su agradecimiento por las numerosas muestras de respaldo y adelantó que próximamente contará más sobre lo vivido en una de las playas más exigentes del planeta. En su más reciente publicación en Instagram, escribió: “La paradoja es que momentos extremos como este me hacen sentir aún más vivo y con más ganas de perfeccionar mi desempeño. Gracias por el cariño, amigos”.