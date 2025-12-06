sábado 06 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 09:40
Portugal.

Así fue el momento en que un surfista brasileño es arrastrado por una ola gigante

El incidente conmocionó a la comunidad mundial de practicantes de surf y el rescate puso a prueba la valentía y la destreza de quienes intervinieron.

Por  Redacción de TodoJujuy
La playa de Nazaré, famosa por sus olas gigantes, fue escenario del accidente.

La playa de Nazaré, famosa por sus olas gigantes, fue escenario del accidente.

El surfista brasileño Carlos Burle, de 58 años, protagonizó un accidente el miércoles 3 de diciembre al ser arrastrado por una ola colosal mientras practicaba surf en Nazaré, en el distrito portugués de Leiria, un destino famoso internacionalmente por sus enormes olas y su atractivo para los deportes acuáticos extremos.

Según informó el Daily Mail, el suceso generó gran conmoción entre la comunidad surfista y requirió la intervención de los servicios de emergencia, quienes lograron rescatarlo y estabilizarlo tras el percance.

El operativo de rescate contó con la rápida intervención de Lucas Chumbo y Willyam Santana, quienes lograron salvar a Burle en el mar.

El momento crítico en Nazaré: Burle arrastrado por una ola gigante

Burle, reconocido como una figura emblemática del surf en Brasil, perdió el control al enfrentarse a una de las olas más gigantescas de Nazaré, siendo arrastrado por la fuerza del agua y la espuma. Según reportes de medios brasileños, quedó a la deriva en estado crítico, generando alarma entre los espectadores y la comunidad surfista a nivel mundial.

El rescate se desarrolló en dos fases. En primer lugar, Lucas Chumbo, su compañero habitual de entrenamientos, lo localizó en el mar y activó el chaleco salvavidas, asegurando que Burle pudiera mantener la cabeza fuera del agua.

Poco después, Willyam Santana se incorporó al operativo de rescate, completando la evacuación al trasladar a ambos surfistas hasta la costa. El Daily Mail destacó la rápida reacción de los compañeros de Burle, poniendo en relieve la preparación y el espíritu solidario que caracterizan a quienes practican surf en olas gigantes.

Ya en tierra firme, Burle recibió asistencia inmediata del personal de rescate y bomberos, quienes le administraron oxígeno antes de su traslado al hospital para una evaluación médica completa. Según informó el Daily Mail, tras realizarse diversos estudios, el surfista fue dado de alta y se encontraba en buen estado, lo que generó alivio entre sus familiares y seguidores.

Pocas horas más tarde, Burle recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a quienes estaban pendientes de su estado. En la publicación, agradeció el respaldo recibido, confirmó que se encontraba consciente y estable, y anunció que volvería a Brasil ese mismo día.

El accidente de Burle en Nazaré resaltó la importancia del trabajo en equipo y la preparación en deportes extremos

Preparación y solidaridad en el surf de olas extremas

El incidente en Nazaré resaltó la relevancia del trabajo en equipo y la preparación necesaria para el surf en olas gigantes. La comunidad internacional del surf siguió atentamente la evolución del suceso, mientras que Daily Mail y otros medios resaltaron la valentía y la rapidez de reacción de todos los involucrados.

Después del accidente, Burle manifestó su agradecimiento por las numerosas muestras de respaldo y adelantó que próximamente contará más sobre lo vivido en una de las playas más exigentes del planeta. En su más reciente publicación en Instagram, escribió: “La paradoja es que momentos extremos como este me hacen sentir aún más vivo y con más ganas de perfeccionar mi desempeño. Gracias por el cariño, amigos”.

