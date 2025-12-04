Viral: un grupo de Chamamé fue contratado para un velorio y el video sorprendió en redes

Una agrupación musical fue contratada para interpretar Chamamé durante un velorio , y el clip se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas . El suceso, registrado y difundido por la cuenta de Instagram @ almafolklorica.ar , llamó la atención por el contexto poco habitual y la carga emocional con la que los presentes realizaron el homenaje .

Al inicio del video , un mensaje breve pero claro resume la situación: “ Nos contrataron para tocar Chamamé en un velorio ”. Instantes después, se agrega: “ A todos les dieron permiso para filmar ”, reflejando la apertura y la intención de la familia de registrar y compartir este instante tan singular .

En el material audiovisual se aprecia cómo la banda folclórica hace su entrada al salón donde se lleva a cabo el velorio. Los integrantes interpretan chamamé , ritmo tradicional del Litoral argentino, reconocido históricamente tanto en celebraciones festivas como en actos de relevancia emocional.

A pesar del clima cargado de tristeza por la pérdida , varios de los asistentes se suman al compás de la música, moviéndose al ritmo del chamamé y mostrando expresiones de alegría y festejo en medio del luto.

El clip muestra instantes donde la emoción se fusiona con la música, rompiendo la seriedad típica de los velorios. En las imágenes se aprecia que familiares y amigos vivieron el momento con gran intensidad, despidiendo a quien era conocido como un “Chamamesero”, destacando así el vínculo profundo del fallecido con la tradición musical del Litoral.

Tras la actuación, la agrupación, identificada como “MyE Cisneros”, expresó su agradecimiento por la invitación y compartió algunos sándwiches con los asistentes, dejando una imagen que va más allá del concierto y refleja la proximidad y el afecto entre los músicos y los allegados del difunto.

¿Por qué llamaron a la banda para que toque en el velorio?

La decisión de convocar a la banda folclórica no tuvo como objetivo un mero espectáculo, sino que representó el cumplimiento del último deseo del difunto, quien había solicitado que su despedida se realizara al compás del chamamé, reflejando tanto la esencia y el sentimiento característicos del género como el respeto de una familia dispuesta a honrar su voluntad.

Las reacciones de los usuarios fueron variadas, aunque predominó el reconocimiento hacia el valor del homenaje y la singularidad de la despedida. Entre los comentarios más destacados se leyeron mensajes como: “También se puede despedir a un ser amado con alegría, muy bien” y “Me parece fantástico, bien la familia recordando de manera muy cercana a su ser querido”.

Para gran parte del público, la secuencia se percibió como una manera genuina de honrar la memoria del fallecido y de celebrar la existencia incluso en medio del duelo más profundo.

La presentación de la agrupación de chamamé durante el velorio no se limitó a atender un pedido particular: logró combinar la ceremonia convencional con la identidad cultural de la familia, generando además un debate a nivel nacional sobre formas alternativas de despedir a un ser querido.