Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Un episodio extremo volvió a poner en debate la relación entre las personas y los grandes animales en cautiverio, esta vez en Brasil. Un joven de 19 años, identificado como Gerson de Melo Machado, murió este domingo en Brasil tras ingresar por sus propios medios al recinto de una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, en la ciudad de João Pessoa, estado de Paraíba. El ataque ocurrió a la vista de otros visitantes y derivó en el cierre inmediato del zoo mientras avanzan las pericias oficiales.

Cómo fue el ingreso del joven al recinto de los felinos Según reconstruyeron las autoridades con apoyo de los videos grabados por testigos, Machado se acercó a la zona de los grandes felinos, donde comenzó a escalar un muro lateral de unos seis metros de altura que funciona como barrera de seguridad del hábitat de la leona. En ese sector puntual no había guardias presentes en el momento del hecho. A pesar de los gritos de turistas que intentaron disuadirlo, el joven llegó a lo alto del muro y descendió hacia el interior ayudándose con el tronco de una palmera, hasta quedar dentro del área del animal. Segundos después, la leona detectó su presencia y se abalanzó sobre él, provocándole heridas fatales.

El personal del parque activó entonces los protocolos de emergencia. Lograron apartar y controlar al felino sin utilizar armas de fuego ni dardos tranquilizantes, para permitir el ingreso de los equipos de socorro. Sin embargo, cuando los médicos llegaron al lugar, solo pudieron constatar el deceso del joven. Los informes oficiales señalan que la muerte se produjo por la gravedad de las lesiones causadas durante el ataque. La Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba iniciaron las pericias técnico-científicas en el sitio, mientras que la municipalidad ordenó el cierre del zoológico al público de forma preventiva.

Ataque de leona El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal. Investigación por seguridad y salud mental En paralelo, las autoridades brasileñas analizan el contexto personal de Machado. Los primeros datos difundidos por el gobierno local y organismos de protección indican que el joven tenía antecedentes de problemas de salud mental, y una consejera de bienestar infantil que seguía su caso señaló que no habría recibido el tratamiento adecuado. Sobre esa base, una de las líneas de investigación apunta a que la entrada deliberada al recinto podría haber estado vinculada a una intención de quitarse la vida, aunque la causa continúa abierta y a la espera de más elementos.

El episodio también abrió un debate sobre la seguridad en el Parque Bica y el comportamiento de las personas frente a animales salvajes en espacios recreativos. El Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraíba anunció la creación de una comisión para revisar las condiciones estructurales y operativas del zoológico, los protocolos de vigilancia y las posibles fallas que pudieron facilitar que un visitante superara varios niveles de barreras físicas. La municipalidad, por su parte, sostuvo que el parque “cumple con los estándares técnicos” y calificó el hecho como un evento “impredecible”, al remarcar que el joven insistió en invadir el espacio de la leona pese a las medidas de protección existentes. Qué se decidió sobre la leona del zoológico Al mismo tiempo, se definió la situación del animal, un punto que suele generar controversia en casos de ataques en zoológicos. La administración del Parque Zoobotánico Arruda Câmara informó que la leona no será sacrificada y que se encuentra físicamente sana, aunque bajo un alto nivel de estrés por lo ocurrido. Veterinarios y cuidadores señalaron que el felino quedó “en shock”, pero respondió al entrenamiento previo y pudo ser reingresado a su jaula sin violencia. En los próximos días será sometida a monitoreo conductual y controles veterinarios, mientras el parque permanece cerrado y las autoridades buscan respuestas sobre un hecho que exhibe, una vez más, las consecuencias extremas de ignorar los límites entre seres humanos y grandes depredadores. El comunicado del zoológico sobre el estado de salud de la leona tras el ataque al joven de 19 años El comunicado del zoológico sobre el estado de salud de la leona tras el ataque al joven de 19 años Comunicado del parque Leona, la leona del Parque Arruda Câmara, se encuentra bien y continuará recibiendo todos los cuidados necesarios. Tras el incidente, fue evaluada inmediatamente por el equipo técnico y permanece bajo observación y monitoreo continuo, ya que experimentó un alto nivel de estrés. ES IMPORTANTE RECALCAR QUE EN NINGÚN MOMENTO SE CONSIDERÓ LA POSIBILIDAD DE EUTANASIA. Leona está sana, no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del evento y no será sacrificada. El protocolo en situaciones como esta proporciona exactamente lo que se está haciendo: monitoreo, evaluación del comportamiento y atención especializada. El equipo de Bica, compuesto por veterinarios, cuidadores y técnicos, está completamente dedicado al bienestar de Leona, asegurándose de que se encuentre bien, se encuentre emocionalmente estabilizada y pueda retomar su rutina de forma segura. JOÃO PESSOA Ciudad en crecimiento CONSEJO

