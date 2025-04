Mataron a un puma en Alto Comedero: fue un hombre y está identificado

Importante. Maltrato animal: qué hacer cuando la Policía no te toma la denuncia

Puma Puma en peligro de extinción

Subrayó que los animales silvestres están protegidos por Ley 3.014. “Sea cual sea la situación, están protegidos y no se los puede matar, no se puede trasladar y no se puede capturar”, y reafirmó que están en proceso de los pasos legales.

Un puma en la ciudad

Sobre si es para alarmarse la presencia de pumas en zonas urbanas, Vargas aseguró que “no debería preocuparnos. Los pumas son animales que casi siempre tratan de huir ante la presencia del ser humano, ante la presencia de perros”.

“Si nos topamos con una hembra con crías, puede llegar a ser un poco agresiva, más que nada por el hecho de defender a los cachorros”, pero dijo que en general “son animales bastante asustadizos que tratan de siempre evitar las confrontaciones”.

“El puma es un animal que se adecúa a diferentes ambientes y que se encuentra en toda la provincia”, y dijo que desde ese organismo buscan sacar información en las redes sociales “para que la gente no tan sólo conozca y los proteja, sino que para que no tenga miedo”, cerró