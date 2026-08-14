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14 de agosto de 2026 - 19:32
Mundo.

Donald Trump: "El estrecho de Ormuz será territorio de Estados Unidos"

Donald Trump volvió a endurecer su postura sobre el estrecho de Ormuz y aseguró que Estados Unidos mantiene bloqueada la estratégica vía marítima.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Donald Trump redobla la presión sobre Irán por el estrecho de Ormuz

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Donald Trump afirmó que pretende declarar al estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos una vez finalizada la ofensiva militar contra Irán. El presidente estadounidense hizo el anuncio durante un acto político en una academia de policía del estado de Nueva York, en medio de la creciente tensión por el control de una de las principales rutas marítimas energéticas del mundo.

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“Muy pronto voy a declarar al estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es verdad”, sostuvo Trump durante su discurso. El mandatario vinculó esa eventual medida con el desenlace de las operaciones estadounidenses en Medio Oriente y aseguró que Irán está siendo derrotado de manera contundente.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos controla el paso

El estrecho de Ormuz se encuentra entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. En las últimas semanas volvió a convertirse en uno de los principales focos de tensión entre Washington y Teherán. Trump afirmó que Estados Unidos mantiene el control sobre la circulación de embarcaciones en la zona. “Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos”, aseguró.

Donald Trump redobla la presión sobre Irán por el estrecho de Ormuz

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La declaración profundizó una postura que el mandatario ya había expresado durante los últimos meses. El miércoles 12 de agosto sostuvo que Estados Unidos tenía el “control total” del estrecho, mientras continúa la presión militar sobre Irán.

Trump también había reclamado a otros países que colaboraran para mantener abierta la ruta marítima. En marzo pidió a aliados internacionales participar en los esfuerzos para garantizar la navegación después de los ataques contra embarcaciones y las restricciones al tráfico de buques cisterna.

Otro portaaviones estadounidense va hacia Medio Oriente

La declaración sobre Ormuz coincidió con la confirmación de Trump de que otro portaaviones estadounidense se dirige hacia Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, que lleva un prolongado despliegue vinculado con las operaciones contra Irán. “Ese buque será reemplazado por otro buque similar”, respondió el presidente antes de viajar a Nueva York.

El USS George Washington es el portaaviones que se encuentra rumbo a la región para concretar el relevo. Tanto este buque como el Abraham Lincoln son portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz.

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El Abraham Lincoln había partido de San Diego en noviembre de 2025 y su extensa permanencia en operaciones generó cuestionamientos de familiares de integrantes de la tripulación y legisladores estadounidenses por las condiciones a bordo. Trump minimizó las críticas por la duración del despliegue. Consultado sobre el tiempo que lleva la nave en la región, respondió: “Ni de lejos lleva el tiempo suficiente”.

Cuestionamientos por las condiciones del USS Abraham Lincoln

Senadores demócratas solicitaron explicaciones por reportes sobre problemas de abastecimiento, condiciones sanitarias y el impacto del prolongado despliegue sobre la salud mental de algunos tripulantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuestionó las versiones sobre las condiciones a bordo y sostuvo que los informes habían presentado de manera distorsionada la situación. Mientras se prepara el relevo del portaaviones, Estados Unidos mantiene su presencia naval en Medio Oriente y el estrecho de Ormuz continúa en el centro de la tensión con Irán.

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