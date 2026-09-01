Javier Milei destacó los dichos de Donald Trump sobre Malvinas: "Pasó algo muy fuerte"

El presidente Javier Milei se refirió este martes a las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump , quien confirmó que su administración está revisando la posición norteamericana respecto de la disputa de soberanía por las Islas Malvinas .

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“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, expresó Milei en declaraciones radiales, luego de la repercusión generada por las palabras del mandatario estadounidense.

El Presidente adelantó además que la cuestión formaría parte del análisis internacional durante la reunión de Gabinete en Casa Rosada.

La controversia comenzó después de que Trump fuera consultado por versiones que indican que Washington podría reconsiderar su histórica posición sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Estados Unidos evalúa revisar su apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario estadounidense.

Según informó Reuters, Trump confirmó que la posición de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas se encuentra bajo revisión, aunque no anticipó cuál podría ser el resultado ni anunció formalmente un cambio de política exterior.

Las declaraciones tuvieron repercusión en la Argentina y fueron destacadas por Milei, quien mantiene una estrecha relación política con el presidente estadounidense.

Milei y el reclamo argentino por Malvinas

El mandatario argentino ya había manifestado en distintas oportunidades que las Islas Malvinas “son argentinas” y sostuvo que su Gobierno busca avanzar en el reclamo de soberanía mediante canales diplomáticos.

Milei también destacó anteriormente las gestiones realizadas por la Cancillería argentina y el acercamiento diplomático con Estados Unidos como parte de la estrategia del Gobierno alrededor de la cuestión Malvinas.

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas y sostiene la necesidad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica a la disputa.

La respuesta del gobierno británico

Desde el Reino Unido ratificaron su postura después de las declaraciones de Trump y remarcaron el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Downing Street sostuvo que los isleños manifestaron su voluntad de continuar como territorio británico de ultramar y afirmó que el compromiso del Gobierno británico con ellos permanece sin cambios.

La posición británica ya había sido expresada meses atrás, cuando surgieron versiones sobre una posible revisión estadounidense. En abril, Downing Street aseguró que la soberanía británica sobre las islas “no está en cuestión” y volvió a respaldar el derecho de autodeterminación de sus habitantes.

La presión de Estados Unidos por el gasto en defensa

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de versiones periodísticas que vinculan una eventual revisión de la política estadounidense sobre Malvinas con las presiones de Washington hacia sus aliados de la OTAN para incrementar el gasto en defensa.

De acuerdo con publicaciones británicas, funcionarios estadounidenses analizan distintas herramientas para impulsar un mayor compromiso económico de los países miembros de la alianza militar.

La posibilidad de revisar la posición sobre Malvinas ya había aparecido meses atrás en discusiones internas del Pentágono, en un contexto de diferencias entre Washington y algunos de sus aliados europeos por cuestiones militares y estratégicas.

Por ahora, sin embargo, Estados Unidos no anunció un reconocimiento de la soberanía argentina ni una modificación definitiva de su política sobre las islas. La novedad reside en que Trump confirmó públicamente que la posición norteamericana está siendo revis