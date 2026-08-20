Javier Milei destacó la baja de la inflación: "La actividad económica está creciendo"

Javier Milei.

El presidente Javier Milei destacó que durante su gobierno la inflación cayó 85% y que la “actividad económica está creciendo”. Además envió un mensaje con tono electoral, en vista a las ejecutivas de 2027, en la que irá por la reelección: “Deposito mi esperanza en los argentinos que no quieren volver al pasado”.

El mandatario encabezó el discurso de cierre del Council of the Americas y mostró datos para defender su programa económico. En ese marco, volvió a calificar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de “presidiaria” y dijo que realizará otro recital por la baja de la inflación.

Javier Milei Además volvió a respaldar el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y a criticar a los empresarios, sin mencionarlos, como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla: “Nos tiraron 920 personas a la calle”.

Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, bajamos impuestos por tres, les devolvimos a los argentinos 100 mil millones de dólares. Decían que no se podía hacer un ajuste ni siquiera en cuatro años, la economía no cayó, se expandió. Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, bajamos impuestos por tres, les devolvimos a los argentinos 100 mil millones de dólares. Decían que no se podía hacer un ajuste ni siquiera en cuatro años, la economía no cayó, se expandió.

Milei planteó: “Sacamos más 14 millones personas de la pobreza, la indigencia pasó del 20% al 6%, y la pobreza infantil, del 70% al 42%. Falta un montón, la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”. El mensaje electoral de Javier Milei Luego envió un mensaje en clave electoral: “El riesgo país, de niveles de 3000 cuando llegamos, hoy está entre 450 y 500 puntos, porque estamos en un contexto de políticos donde el lado de enfrente lo único que intenta es romper todo. Sigo depositando mi confianza en los argentinos, que no van a querer volver al pasado, y no quieren convertirse en Cuba”. El Presidente cuestionó además la gestión de Mauricio Macri, al mencionar que el líder del PRO recibió esa variable en 26,9% y terminó en 53.8%, “la duplicó”, y que, en cambio, cuando él asumió estaba en 211,4%, y que la redujo 85%.

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