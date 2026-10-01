Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron: de qué temas hablaron

En el marco de la Argentina Week en París, el presidente Javier Milei se reunió con su par de Francia, Emmanuel Macron , en el Palacio del Elíseo. El encuentro duró aproximadamente 40 minutos y tuvo como eje las relaciones económicas entre ambos países.

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Según la información de la delegación oficial, uno de los principales temas abordados fueron las inversiones anunciadas por empresas francesas en Argentina. También conversaron sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Milei llegó al Palacio del Elíseo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Macron lo recibió junto a su esposa, Brigitte.

La reunión se desarrolló a solas, aunque bajo un formato de mesa de trabajo y con una propuesta enfocada en “las relaciones económicas entre ambos países” .

Reunión entre Javier Milei y Emmanuel Macron.

Después del encuentro no hubo una conferencia de prensa. En el mismo lugar se realizó una recepción para la delegación argentina, integrada por funcionarios, gobernadores y empresarios.

Entre los funcionarios mencionados se encontraban el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Fabián Fernández.

Milei habló ante inversores

Antes de reunirse con Macron, Milei participó de una actividad en la OCDE, en el marco de la Argentina Week.

Durante su exposición ante inversores, el Presidente habló sobre los cambios impulsados por su Gobierno, la situación económica y las oportunidades vinculadas con la energía.

En ese contexto, afirmó que “2028 será el mejor año económico” de la historia del país y sostuvo que Argentina tiene energía “abundante” para ofrecer.

También participó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se sumó a la defensa de la transformación del país. Más tarde, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, presentó un panorama sobre la situación energética mundial, en una actividad moderada por Daniel González.