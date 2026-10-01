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1 de octubre de 2026 - 11:00
Estados Unidos.

La mujer que había recibido una condena a muerte sobrevivió tras las dos inyecciones letales

Christa Pike sobrevivió a la ejecución en Estados Unidos y permanece hospitalizada. Sus abogados recurrieron de urgencia ante la Corte Suprema.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales.

La mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales.

Christa Pike, quien se convirtió en la primera mujer sentenciada a la pena de muerte en aproximadamente dos siglos en el estado de Tennessee, sobrevivió este miércoles al procedimiento de ejecución. Luego de recibir las dos inyecciones letales previstas, su abogado confirmó que la mujer permanece internada en un hospital.

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Según informó la agencia de noticias EFE, las personas presentes en el lugar pudieron escuchar la respiración de Pike durante casi una hora una vez que se le administraron las dos dosis completas de pentobarbital.

La ejecución fallida con dos inyecciones letales

Asimismo, algunos periodistas que siguieron el procedimiento señalaron que la mujer se mantuvo consciente durante la primera etapa del intento de ejecución, período en el que dialogó con funcionarios y, además, entonó canciones junto a su guía espiritual.

Después de que le administraran la segunda aplicación del fármaco utilizado para la ejecución, los testigos presentes describieron que la condenada emitió fuertes ronquidos y realizó movimientos con la cabeza y el cuello. También señalaron que, mientras permanecía recostada en la camilla, levantó la cabeza durante unos instantes.

Catherine Sweeney, periodista de la emisora WPLN que estuvo presente durante el procedimiento, señaló en una conferencia de prensa que el protocolo vigente no contempla qué pasos deberían seguirse si una persona sobrevive después de recibir las dos dosis de las inyecciones letales. Por el momento, las autoridades no establecieron qué circunstancia habría ocasionado el fallo durante la ejecución.

Además, los abogados de Pike recurrieron de urgencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión del procedimiento luego de advertir que la condenada continuaba con vida. En su presentación, sostuvieron que la mujer, de 50 años, estaba atravesando una situación de “agonía innecesaria”.

30 años esperando la muerte

La condenada pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que estudiaba junto a ella en un centro de formación profesional de Knoxville y fue asesinada en 1995. Pike tenía apenas 18 años al momento del crimen, que cometió junto con Shadolla Peterson y quien entonces era su pareja, Tadaryl Shipp.

Un año después, en 1996, Pike fue sentenciada a muerte tras ser declarada culpable de torturar a Slemmer, golpearla hasta provocarle la muerte y grabarle un pentagrama en el pecho. En cuanto a sus cómplices, Shipp fue condenado a cadena perpetua, mientras que Peterson recibió una condena de menor gravedad luego de brindar colaboración a las autoridades.

La realización de la ejecución permaneció en suspenso durante las horas anteriores a raíz de los distintos recursos judiciales impulsados por la defensa. Entre los planteos formulados, Pike solicitó que fueran considerados sus antecedentes de violencia física y abusos sexuales sufridos durante la niñez, así como los problemas de salud mental que presentaba, incluido el estrés postraumático.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos había desestimado el pedido de la defensa para detener la ejecución. No obstante, algunas horas más tarde, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó una suspensión provisoria mientras avanzaba con el análisis del expediente.

Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al estado de Tennessee a llevar adelante la ejecución antes de que expirara la medida judicial, cuyo plazo estaba fijado para la medianoche de este miércoles.

El procedimiento había sido fijado inicialmente para las 10 de la mañana en Tennessee, equivalente a las 12 del mediodía en la Argentina, pero su inicio se demoró como consecuencia de las sucesivas apelaciones impulsadas por la defensa.

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