Javier Milei defendió su plan económico en Estados Unidos. 

En un elegante salón cercano a Central Park, ante banqueros, inversores y lobbistas, Javier Milei defendió su plan de ajuste y afirmó que su continuidad en Balcarce 50 traerá un crecimiento inédito para la Argentina.

Ante banqueros, inversores y lobbistas , en un salón cercano a Central Park, Javier Milei defendió su plan de ajuste y aseguró que su continuidad en Balcarce 50 implicará un crecimiento sin precedentes para el país .

“Todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que, si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia argentina , tanto en términos financieros como en la economía real”, sostuvo el presidente.

Según el Presidente, ese escenario de crecimiento alcanzaría tanto al sector financiero como a la economía real . En ese sentido, destacó el avance de las inversiones en Vaca Muerta, la minería y la agroindustria y sostuvo que un segundo mandato les daría un nuevo impulso. Además, afirmó que el crecimiento tendría impacto en los salarios .

Frente a los inversores, Milei aseguró que la economía crece “a un ritmo vertiginoso” y que acumula 27 meses de avance en su tendencia.

El Presidente planteó que el crecimiento esperado para 2028 sería la continuidad de los cambios implementados durante su primer mandato. En ese escenario, sostuvo que una mejora de los salarios podría fortalecer el respaldo a su programa económico.

Durante veinte minutos, Milei expuso en el Club de Economía, uno de los espacios de poder más tradicionales de Manhattan, que a lo largo de su historia recibió a figuras como John Kennedy, Winston Churchill, Mijaíl Gorbachov y Alan Greenspan.

El almuerzo exclusivo tuvo en su mesa principal al ministro de Economía, Luis Caputo; al canciller, Pablo Quirno; al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y al embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas.

Luego de referirse al plan de ajuste, Milei reafirmó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y se detuvo en la situación de los habitantes de las islas ante una eventual restitución de la soberanía argentina.

Milei afirmó: “Las Islas Malvinas son nuestras. Nosotros somos los dueños de las islas”. Luego, al referirse a los habitantes del archipiélago, aseguró: “A los que viven en las Islas se los va a tratar con dignidad y con justicia”.

Milei apuntó contra Kicillof y elogió a Trump y Netanyahu

Durante su exposición, el Presidente también dirigió sus cuestionamientos hacia la oposición peronista, con especial foco en el kirchnerismo y en Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Al referirse a la oposición, el Presidente cuestionó el comportamiento histórico del peronismo cuando está fuera del poder y sostuvo que sus acciones terminan afectando a la economía. “La historia argentina ha dado sobradas muestras de que cuando gobierna cualquier otro partido, el peronismo hace lo imposible para derrotarlos, llevándose puesta la economía en el medio”, afirmó.

Luego, Milei sostuvo que, cuando no logra desplazar a un gobierno no peronista, la oposición busca impedir que concrete cambios de largo plazo y posteriormente impulsa campañas de desgaste para evitar su reelección. “Se aseguran de que no reelijan”, afirmó, antes de concluir que el peronismo considera que cualquier gobierno ajeno a su esquema es “un intruso al que hay que eliminar a toda costa”.

Durante la exposición, Milei también se refirió a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, a quienes destacó como aliados estratégicos de la Argentina. Consultado por el periodista de Bloomberg John Micklethwait, el Presidente aseguró: “Trump y Netanyahu son grandes héroes de la humanidad” y sostuvo que “Occidente está renaciendo” por la tarea de ambos líderes.