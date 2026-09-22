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22 de septiembre de 2026 - 17:43
Política.

Javier Milei con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas

Antes de su discurso en la ONU, Javier Milei participó de un encuentro de la coalición militar regional promovida por Donald Trump.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milei se reunió con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas.&nbsp;

Milei se reunió con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas. 

Horas antes de su exposición ante la ONU, Javier Milei formó parte en Nueva York de un encuentro del Escudo de las Américas, la iniciativa promovida por Donald Trump para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

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Milei se reunió con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas

Javier Milei y Donald Trump participaron este martes de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por la Casa Blanca para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y combatir a organizaciones criminales transnacionales.

Desde Washington, la estrategia también es vinculada con la creciente influencia de China e Irán en América Latina.

La reunión tuvo lugar en el Room 6 de la sede de la ONU, donde Trump arribó junto al secretario de Estado, Marco Rubio; el representante de Comercio, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller. La presencia de los funcionarios reflejó el lugar que la Casa Blanca le asigna a la iniciativa.

En su intervención ante el Escudo de las Américas, Trump destacó el respaldo de Washington a los presidentes presentes y remarcó los resultados electorales de la región. “Vamos 9 de 9”, sostuvo el mandatario estadounidense al referirse a los apoyos que atribuyó a su política exterior.

Trump destacó los recientes resultados electorales en la región y mencionó especialmente a Colombia y Argentina. “Acabamos de tener una buena victoria en Colombia. Tuvimos un gran triunfo en Argentina hace no mucho”, sostuvo, mientras miraba a Javier Milei. “Dos veces”, añadió el mandatario estadounidense.

El presidente Javier Milei arribó a Nueva York a las 08:39 (hora local) y tardó casi dos horas en llegar desde el aeropuerto JFK al Hotel Langham, en la Quinta Avenida. El operativo de seguridad y los cortes de calles por la Asamblea General de la ONU provocaron importantes demoras en el tránsito de la ciudad.

Milei arribó con un look informal y junto a parte de su comitiva: el canciller Pablo Quirno, el embajador Alec Oxenford y el representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi.

El discurso de Milei en la ONU

En su discurso este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, Milei volverá a reivindicar los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y pedirá al Reino Unido avanzar en una negociación diplomática para abordar la disputa territorial.

Otro de los ejes de su discurso será su crítica a “los atropellos de la ONU cuando se entromete en la política local de cada país”, una postura que Milei ya expresó en sus anteriores participaciones ante la Asamblea General.

Finalmente, Milei abordará el debate sobre la Inteligencia Artificial en un momento en que distintos referentes del sector expresan preocupación por los riesgos asociados a su desarrollo vertiginoso. Desde la ONU, el Presidente buscará marcar una posición diferente frente a esas advertencias.

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