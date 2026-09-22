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22 de septiembre de 2026 - 16:38
Política.

Coimas en Discapacidad: confirmaron el procesamiento de Spagnuolo

La Cámara Federal porteña ratificó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Coimas en Discapacidad: confirmaron el procesamiento de Spagnuolo. 

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), relacionados con la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías.

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La Cámara Federal porteña ratificó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La investigación apunta a la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con presuntos sobreprecios entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Los remedios eran destinados a personas de sectores vulnerables.

El abogado y exdirector de ANDIS durante la gestión de Javier Milei quedó más cerca de ser enviado a juicio oral, en el marco de una investigación que lo señala como presunto jefe de una asociación ilícita y le atribuye delitos de defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificaron también los procesamientos de otros 18 acusados, entre ellos el lobista Miguel Ángel Calvete y su hija, Ornella, exfuncionaria del Ministerio de Economía. En la resolución, se sostuvo que quedó acreditada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”.

La Justicia también consideró acreditado el “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” para la compra de medicamentos de alto costo destinados a sectores vulnerables y el presunto “pago de sobornos a funcionarios”, entre ellos Spagnuolo.

Javier Milei había designado a Spagnuolo al frente de ANDIS en diciembre de 2023, pero su salida se produjo en agosto de 2025, cuando quedó en el centro de la escena por la difusión de una serie de audios atribuidos a él.

En esas grabaciones se describe un supuesto esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia y se mencionan a “Lule” Menem y Karina Milei.

En ese sentido, los camaristas desestimaron nuevos pedidos para declarar nula la causa, que se apoyaban en la presunta ilegalidad de los audios que desencadenaron la investigación. Los jueces señalaron que ya está en curso una pericia destinada a establecer si la voz de las grabaciones pertenece a Spagnuolo.

Las coimas en Discapacidad

La causa investiga presuntos direccionamientos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y destinadas a, al menos, cuatro droguerías bajo sospecha.

La investigación judicial se inició luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, donde se hacía referencia a un supuesto mecanismo de “retornos” dentro del organismo.

Más allá de los audios, los camaristas destacaron la existencia de otras pruebas obtenidas durante la investigación, como mensajes extraídos de teléfonos celulares y documentación secuestrada.

Según la resolución, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en ANDIS “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios” en insumos y medicamentos, a cambio de la “promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.

Según la investigación, los acusados utilizaron el sistema de compras SIIPFIS, que habría sido manipulado para que sólo determinadas droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los investigados fueran invitadas a cotizar.

También se habría simulado competencia entre empresas mediante oferentes “pantalla”, mientras algunos participantes conocían de antemano quién resultaría ganador. La Justicia confirmó el procesamiento de varios integrantes de esas firmas.

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