martes 22 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2026 - 16:42
País.

Pablo Di Liscia es el nuevo secretario nacional de Discapacidad

El contador y ex titular del IOMA fue elegido para ocupar el cargo en medio de la discusión por los recursos destinados a Discapacidad en el Presupuesto 2027.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Pablo Di Liscia.

Pablo Di Liscia.

Lee además
Presupuesto 2027: Patricia Bullrich volvió a cuestionar loscambios en discapacidad 
País.

Presupuesto 2027: Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad
Alejandro Vilches.
País.

Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches

Di Liscia es contador público y cuenta con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el oficialismo destacaron, además, sus más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado como parte de los argumentos para respaldar su designación.

Reclamo por el presupuesto destinado a discapacidad en Argentina.

Reclamo por el presupuesto destinado a discapacidad en Argentina.

El nuevo funcionario llega al área con una tarea vinculada directamente a la administración de los recursos. Desde la cartera conducida por Mario Lugones señalaron que entre las prioridades de la Secretaría estarán optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control y garantizar una administración eficiente de los recursos.

Di Liscia también continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, una tarea que comenzó a partir de las irregularidades detectadas en la estructura de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Su llegada al cargo estuvo vinculada además al ministro de Economía, Luis Caputo, quien habría recomendado su nombre debido a su perfil técnico y a su experiencia al frente del IOMA.

El cambio de autoridades se produce mientras el Gobierno avanza con la discusión del Presupuesto 2027, que contempla modificaciones y ajustes que generan tensión dentro del área de discapacidad y entre distintos sectores vinculados a las prestaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2027: Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad

Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches

Coimas en Discapacidad: confirmaron el procesamiento de Spagnuolo

Congreso: Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en discapacidad

Muerte de Maradona: declaró el último testigo y el juicio se acerca a su final

Lo que se lee ahora
Javier Milei arribó esta mañana a la ciudad de Nueva York, donde mañana disertará en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta noche se reunirá con Marco Rubio. (foto ilustrativa)

Javier Milei llegó a Nueva York y podría encontrarse con Donald Trump

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Morella López. video
Jujuy.

FNE 2026: Quién es Morella López, la nueva Representante de Jujuy

Las elegidas.
Jujuy.

FNE 2026: los mejores momentos de la Elección Provincial

FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy video
Jujuy.

FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy

Lanzaron una escuela de oficios con nuevas propuestas para los jujeños
Jujuy.

Lanzaron una escuela de oficios con nuevas propuestas para los jujeños

Isabella Carrizo fue elegida representante de Salta y llegará a Jujuy para la FNE. Tras recibir críticas, pidió reflexionar sobre la violencia digital.
Bullying.

Atacaron por redes sociales a la representante de Salta de la FNE

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel