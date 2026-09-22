Pablo Di Liscia es el nuevo secretario nacional de Discapacidad

Pablo Di Liscia.

El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad, luego de la renuncia de Alejandro Vilches. El nombramiento se conoció este martes, en un contexto marcado por la discusión interna en torno a los recursos previstos para el área en el Presupuesto 2027.

Di Liscia es contador público y cuenta con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el oficialismo destacaron, además, sus más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado como parte de los argumentos para respaldar su designación.

Reclamo por el presupuesto destinado a discapacidad en Argentina. El nuevo funcionario llega al área con una tarea vinculada directamente a la administración de los recursos. Desde la cartera conducida por Mario Lugones señalaron que entre las prioridades de la Secretaría estarán optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control y garantizar una administración eficiente de los recursos.

Di Liscia también continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, una tarea que comenzó a partir de las irregularidades detectadas en la estructura de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Su llegada al cargo estuvo vinculada además al ministro de Economía, Luis Caputo, quien habría recomendado su nombre debido a su perfil técnico y a su experiencia al frente del IOMA. El cambio de autoridades se produce mientras el Gobierno avanza con la discusión del Presupuesto 2027, que contempla modificaciones y ajustes que generan tensión dentro del área de discapacidad y entre distintos sectores vinculados a las prestaciones.

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