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21 de septiembre de 2026 - 16:18
País.

Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches

El funcionario presentó su salida por motivos personales mientras continúa la discusión interna por los cambios incluidos en el Presupuesto 2027.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Alejandro Vilches.

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La decisión se conoció en medio de las diferencias generadas dentro del oficialismo por el capítulo referido a discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. Días atrás, la senadora Patricia Bullrich cuestionó públicamente esas modificaciones y aseguró que no había sido informada previamente sobre su incorporación al texto. El Gobierno comenzó posteriormente a revisar algunos de los puntos incluidos en el proyecto.

Reclamo por discapacidad en Argentina (foto archivo).

Reclamo por discapacidad en Argentina (foto archivo).

La discusión por los cambios en Discapacidad

Entre las modificaciones que generaron cuestionamientos aparecen cambios vinculados con las condiciones de acceso a pensiones y prestaciones, además de la relación entre beneficios y empleo formal. Desde el oficialismo en Diputados también comenzaron a trabajar en una propuesta alternativa vinculada con el régimen de discapacidad, mientras continúa el debate legislativo.

Vilches había participado a comienzos de septiembre de una reunión en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde expuso sobre las políticas implementadas por el Gobierno y respondió preguntas de legisladores relacionadas con la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Quién era Alejandro Vilches dentro del área

El Gobierno había designado a Vilches como secretario nacional de Discapacidad mediante el Decreto 83/2026. Previamente había estado al frente de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Su última resolución publicada en el Boletín Oficial antes de conocerse la renuncia fue del 18 de septiembre, cuando firmó una actualización del 1,7% para los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.

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