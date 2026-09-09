miércoles 09 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026 - 13:41
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Diputados acordó cuando tratará los proyectos de morosidad y discapacidad

Se aprobó el emplazamiento para que las comisiones avancen con las medidas en Diputados. La votación terminó con 249 votos afirmativos y uno negativo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sesión en Diputados.

Sesión en Diputados.

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La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados tuvo como eje dos temas sensibles para el Gobierno nacional: el aumento de la morosidad de las familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria fue impulsada por distintos bloques opositores y comenzó a las 12, con un temario que incluye decenas de proyectos vinculados al endeudamiento familiar y a la asistencia para personas con discapacidad.

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Endeudamiento familiar: habrá reuniones durante todo septiembre

También se aprobó el emplazamiento para tratar cerca de 50 proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento de las familias. Las comisiones se reunirán los martes 15, 22 y 29 de septiembre.

La intención es analizar las distintas iniciativas durante esas jornadas y llegar a la última reunión con un dictamen que pueda ser debatido posteriormente por la Cámara de Diputados.

Diputados fijó el cronograma para debatir la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó por 249 votos afirmativos el emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto. El tratamiento quedó previsto para los miércoles 16 y 23 de septiembre.

El objetivo será avanzar con el análisis de los proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en discapacidad y buscar un dictamen que permita llevar el tema nuevamente al recinto.

Diputados inició el tramo de cuestiones de privilegio

Tras aprobar los emplazamientos para tratar en comisión los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, la Cámara de Diputados inició el tramo de cuestiones de privilegio.

En esta instancia, los legisladores pueden realizar planteos vinculados con el funcionamiento institucional, declaraciones públicas o hechos que consideren que afectan sus atribuciones como diputados o las del cuerpo legislativo.

Diputados aprobó tratar en comisión los proyectos sobre morosidad

La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento para que las comisiones avancen con los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad. La votación terminó con 249 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención.

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor se reunirán los martes 15 y 22 de septiembre, a las 14, y buscarán emitir dictamen el martes 29 para que el tema pueda volver al recinto. Durante el debate, el diputado Pablo Juliano pidió abordar la situación de las familias que no llegan a fin de mes y destacó que hay cerca de 50 proyectos presentados por distintos bloques.

Germán Martínez pidió avanzar con los proyectos sobre morosidad

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor avancen con el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y emitan dictamen para que el tema vuelva al recinto.

Durante el debate, advirtió que se trata de uno de los temas que más angustian a millones de argentinos y afirmó que hay cerca de 20 millones de personas endeudadas, de las cuales 6 millones están en mora. “Los argentinos se endeudan porque sus ingresos y salarios no les alcanzan”, sostuvo.

Diputados aprobó tratar en comisión los proyectos sobre morosidad

La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento para tratar en comisión los proyectos vinculados al aumento de la mora en las familias. La votación terminó con 249 votos positivos y apenas 1 voto negativo.

Con esta decisión, las iniciativas serán analizadas los martes 15, 22 y 29 de septiembre. La intención es que en la última reunión se emita dictamen para que el tema pueda volver al recinto y ser debatido por los legisladores.

Diputados rechazó tratar sobre tablas los proyectos sobre morosidad

La Cámara de Diputados rechazó la habilitación para debatir sobre tablas los proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento de las familias. La iniciativa necesitaba una mayoría especial para ser incorporada al temario y discutida directamente en el recinto.

Tras el rechazo, la oposición buscará avanzar con un emplazamiento a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, para que analicen las propuestas, emitan dictamen y los proyectos puedan volver al recinto en una próxima sesión.

Diputados aprobó el tratamiento en comisión de la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el emplazamiento para tratar en comisión la prórroga de la emergencia en discapacidad. La votación terminó con 249 votos positivos, sin rechazos ni abstenciones.

Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto fueron convocadas para reunirse los miércoles 16 y 23 de septiembre, a las 12 del mediodía, con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto.

Rechazaron habilitar el tratamiento de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados rechazó la habilitación para tratar sobre tablas el proyecto de ley que propone prorrogar la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa no reunió los votos necesarios para incorporar su debate al temario de la sesión.

Tras esa votación, el recinto continuará con el tratamiento de los emplazamientos a las comisiones, que buscan fijar un cronograma para emitir dictamen sobre la extensión de la emergencia y los proyectos vinculados con la morosidad.

La oposición consiguió el quórum para el debate sobre morosidad

Llegado el mediodía, la oposición reunió 135 diputados y abrió la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar los emplazamientos sobre morosidad y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La cifra superó los 129 legisladores necesarios para iniciar el debate.

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