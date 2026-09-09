Diputados acordó cuando tratará los proyectos de morosidad y discapacidad

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados tuvo como eje dos temas sensibles para el Gobierno nacional: el aumento de la morosidad de las familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria fue impulsada por distintos bloques opositores y comenzó a las 12, con un temario que incluye decenas de proyectos vinculados al endeudamiento familiar y a la asistencia para personas con discapacidad.
Endeudamiento familiar: habrá reuniones durante todo septiembre
También se aprobó el emplazamiento para tratar cerca de 50 proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento de las familias. Las comisiones se reunirán los martes 15, 22 y 29 de septiembre.
La intención es analizar las distintas iniciativas durante esas jornadas y llegar a la última reunión con un dictamen que pueda ser debatido posteriormente por la Cámara de Diputados.