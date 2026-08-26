La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , uno de los proyectos impulsados por el Gobierno durante la sesión de este miércoles.

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La iniciativa fue aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones , lo que permitió al oficialismo avanzar con el proyecto en la Cámara baja.

La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.

Durante el inicio del debate parlamentario, el oficialismo y sus aliados también frenaron un intento de sectores de la oposición de incorporar al temario proyectos destinados a aliviar la situación de las familias endeudadas .

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa de los libertarios apunta a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno logra la sanción definitiva en el Senado, el único objetivo será preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública.

Finalmente, también dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.