De la crisis del consumo al Super RIGI: los temas que debatieron diputadas jujeñas en Política a las Brasas

La economía, la caída del consumo, el futuro de la industria jujeña, el impacto del ajuste nacional, la discapacidad, las inversiones mineras y el escenario político hacia 2027 fueron algunos de los ejes del debate que protagonizaron las diputadas provinciales Laura Tomé Gámez (La Libertad Avanza), Teresa Agostini (Jujuy Crece) y Verónica Valente (Frente Justicialista) en el programa Política a las Brasas.

Debate. Cruces y definiciones sobre la actualidad de Jujuy en Política a las Brasas

Las legisladoras expusieron las diferencias entre oficialismo provincial, mirada desde el Justicialismo y desde La Libertad Avanza, pero también coincidieron en algunos diagnósticos vinculados a la necesidad de reglas claras, la importancia de la educación y la necesidad de discutir un modelo de desarrollo para la provincia.

Uno de los primeros ejes del programa estuvo vinculado a las políticas de Estado que deberían trascender los gobiernos. La diputada Teresa Agostini defendió las políticas implementadas desde 2015 y mencionó especialmente la educación, la obra pública y la actividad productiva. "Son políticas básicas que tienen que ver con la educación, la obra pública, la transparencia y la reforma del Estado. También acompañar la actividad minera, industrial y las políticas de alivio fiscal", señaló.

Desde La Libertad Avanza, Laura Tomé Gámez consideró que existen áreas que deben revisarse. "Hay una actualización pendiente en educación, mayor autonomía para los docentes y una revisión de cómo se administran los recursos. Jujuy tiene litio, turismo, economía del conocimiento y recursos naturales; hay que optimizarlos", remarcó.

Por su parte, Verónica Valente cuestionó el retiro de políticas nacionales vinculadas a discapacidad, educación y asistencia social. "La gente no está recibiendo ninguna de las políticas que hoy se están planteando. Hay familias que no saben qué va a pasar con las pensiones o con la cobertura de salud".

Consumo, salarios y producción

La situación económica de la provincia expuso quizás las diferencias más marcadas entre las tres legisladoras. La caída del consumo, el desempeño de la industria, el rol del Estado y el impacto de las políticas nacionales atravesaron buena parte del intercambio.

Desde el oficialismo, Teresa Agostini reconoció que Jujuy no está ajena al escenario económico nacional, aunque consideró que algunos indicadores muestran un desempeño menos negativo que el promedio del país. "La provincia tiene indicadores un poquito mejores que la Nación, pero no significa que no estemos en la misma situación coyuntural", puntualizó.

La legisladora sostuvo que sectores como la minería, la energía y algunas actividades vinculadas a la producción mantienen dinamismo, mientras que otras áreas deberán atravesar procesos de reconversión. "La industria se va a tener que ayornar y modificar sus lineamientos para ser competitiva", sintetizó Agostini.

Por su parte, Laura Tomé Gámez defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y planteó que el principal objetivo fue estabilizar las variables macroeconómicas. La diputada libertaria destacó la baja de la inflación y aseguró que la previsibilidad comenzó a generar cambios en el consumo cotidiano. "Hoy una madre va al supermercado y sabe más o menos cuánto va a gastar. Hace tres años uno no sabía cuánto iba a gastar", comentó.

Para la legisladora de La Libertad Avanza, todavía resta trasladar la recuperación de la macroeconomía a la vida diaria de las familias. "La macro está acomodada. Falta la micro", expresó.

En la vereda opuesta, Verónica Valente cuestionó que los indicadores económicos se traduzcan en mejoras concretas para la población. "Al pueblo no le está llegando nada", enfatizó.

La diputada del Frente Justicialista sostuvo que la obra pública, el comercio y el turismo atraviesan una situación crítica y advirtió sobre el cierre de pequeños negocios y la pérdida del poder adquisitivo. "Las pequeñas tiendas se están fundiendo. Salgan y vean el centro de Jujuy", remarcó.

SuperRIGI: inversiones, empleo y el debate sobre quiénes se benefician

El nuevo régimen de promoción de inversiones también generó diferencias entre las tres fuerzas políticas. Mientras La Libertad Avanza defendió la necesidad de otorgar previsibilidad a los capitales privados, el peronismo cuestionó los beneficios para las grandes empresas y el oficialismo provincial advirtió sobre la situación de los proveedores locales.

Laura Tomé Gámez sostuvo que el SuperRIGI busca generar condiciones de estabilidad para atraer nuevas inversiones vinculadas a la industrialización, la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico. "La idea es darle estabilidad a las empresas que vengan a invertir acá, que las reglas del juego no se cambien durante 30 años", señaló.

La diputada libertaria explicó que la iniciativa apunta a avanzar en actividades con mayor valor agregado, tomando como ejemplo la posibilidad de fabricar baterías de litio o instalar centros de datos e infraestructura tecnológica en la provincia. "Tenemos mucha materia gris. El SuperRIGI apunta al conocimiento sobre el conocimiento", expresó.

Desde el Frente Justicialista, Verónica Valente puso en duda el impacto concreto que estos regímenes de promoción han tenido hasta el momento en la economía jujeña. "No sé cuáles son las nuevas empresas que han llegado a Jujuy. Para mí fue fracaso uno y vamos con el fracaso dos", comentó.

La legisladora cuestionó que las políticas de incentivo estén dirigidas principalmente a grandes inversiones mientras las pequeñas y medianas empresas continúan atravesando dificultades. "¿Y las pequeñas y medianas empresas? ¿A quién están gobernando entonces?", apuntó.

Por su parte, Teresa Agostini introdujo otro de los debates que atraviesan actualmente a las provincias mineras: la protección de los proveedores locales frente a la apertura de nuevos mercados. La diputada oficialista recordó que varias jurisdicciones avanzaron en mecanismos destinados a fortalecer a las empresas radicadas en cada provincia y advirtió que algunos aspectos del régimen podrían entrar en tensión con esas políticas. "Todas las provincias mineras están protegiendo a sus proveedores locales", especificó.

Discapacidad y protección social

Verónica Valente advirtió sobre la incertidumbre que atraviesan muchas familias respecto del acceso a tratamientos, las pensiones y las prestaciones de salud. La diputada del Frente Justicialista cuestionó cualquier intento de revisar derechos ya adquiridos y sostuvo que las personas con discapacidad requieren una mirada integral que involucra al sistema de salud, la educación y la asistencia social. "No hay manera de empezar a cuestionar un derecho adquirido", enfatizó.

Valente afirmó que numerosas familias manifiestan preocupación por la continuidad de las prestaciones y la cobertura médica, situación que, según indicó, genera incertidumbre sobre el acceso a los tratamientos. "No hay una cobertura de salud que garantice seguir con los tratamientos", sostuvo y cuestionó la información que reciben muchas familias respecto de las pensiones y las asignaciones, y advirtió que la falta de certezas podría derivar en nuevas movilizaciones. "Van a terminar volviendo a la calle a exigir sus derechos", remarcó.

Desde La Libertad Avanza, Laura Tomé Gámez defendió la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y sostuvo que el objetivo de las políticas públicas debe ser generar condiciones para que las personas alcancen autonomía económica. "Sería ideal que las personas no necesiten una subvención y que realmente les alcance", precisó y señaló además que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad constituye una herramienta de asistencia vigente, aunque reconoció que la discusión sobre las prestaciones y las coberturas continúa siendo una de las principales preocupaciones de las familias.

Alivio fiscal y recaudación

Las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno provincial también formaron parte del debate. Teresa Agostini defendió las exenciones y beneficios tributarios aplicados en los últimos años, especialmente para nuevos contribuyentes, pequeños comerciantes y algunos sectores de la actividad económica. "Todo nuevo comerciante que se inscribe tiene cero de Ingresos Brutos durante doce meses", comentó.

Agostini sostuvo que la provincia viene aplicando reducciones de alícuotas, planes especiales de pago y distintas herramientas de alivio tributario para el comercio, el turismo y otros sectores afectados por la caída de la actividad económica. Sin embargo, advirtió que cualquier reducción impositiva tiene un impacto directo sobre las cuentas provinciales y obliga a equilibrar la necesidad de acompañar al sector privado con la obligación de sostener los recursos del Estado. "Toda política de alivio fiscal tiene un gasto tributario. La provincia deja de recaudar y eso se analiza antes de tomar cualquier decisión", explicó y fundamentó: "El comercio representa entre el 40 y el 44% de la recaudación de Ingresos Brutos. Cualquier reducción genera un sacrificio importante para las arcas de la provincia".

Las preguntas que arden para Laura Tomé

¿La Libertad Avanza buscará la gobernación en 2027 o solamente sumar legisladores?

"A mí me encantaría un Jujuy libertario. Me encantaría un gobernador de La Libertad Avanza", sostuvo la legisladora.

¿Los diputados provinciales acompañan todas las posturas de los legisladores nacionales libertarios?

"Estamos de acuerdo con una idea de Argentina en general y con las políticas que está llevando a cabo el presidente Javier Milei", sintetizó.

Las preguntas que arden para Verónica Valente

¿Cuál debe ser el objetivo del peronismo en 2027: las intendencias o la gobernación?

"Nosotros sabemos que la única respuesta para salir de esta crisis social y económica siempre ha sido el peronismo", aseguró y sostuvo: "Nosotros vamos por todo".

¿El PJ quiere elecciones internas?

"Vamos por internas. Necesitamos normalizar este año el partido para poder construir un proyecto político para el año que viene", aseveró.

Las preguntas que arden para Teresa Agostini

¿La economía corre por delante del Gobierno o el Gobierno corre detrás de la economía?

"Estamos en una situación donde la economía nos corre y nosotros corremos a la economía", precisó.

¿Carlos Sadir debe buscar la reelección o el oficialismo tiene que pensar otro candidato?

"Es una decisión del partido que se va a tomar en su momento. Eso hay que trabajarlo puertas adentro", finalizó la legisladora.