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11 de agosto de 2026 - 16:50
Política

Revés por la Ley de Tierras: el Gobierno reunió a la mesa política

Tras el respaldo de la Casa Rosada, Karina Milei sumó a Sturzenegger a la reunión de la mesa política que define la estrategia legislativa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Revés por la Ley de Tierras: el Gobierno reunió a la mesa política.&nbsp;

Revés por la Ley de Tierras: el Gobierno reunió a la mesa política. 

La mesa política volvió a reunirse este martes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego del revés que sufrió el oficialismo en el Senado el pasado jueves, cuando se cayó parte del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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El Gobierno convocó a su mesa política para reordenar la agenda parlamentaria y revisar el mapa de aliados en el Congreso. La principal novedad fue la incorporación de Federico Sturzenegger, quien participó del encuentro para explicar los proyectos de desregulación que impulsa desde su cartera.

Karina Milei ordenó que la mesa política supervise los proyectos de Sturzenegger antes de su llegada al Congreso, con la intención de moderar las iniciativas consideradas “muy ambiciosas” y reducir el riesgo de nuevos tropiezos legislativos.

Dentro del oficialismo, el análisis del traspié parlamentario dejó un cuestionamiento concreto sobre la forma en que se trabajó el proyecto de reforma de la Ley de Tierras. La iniciativa fue elaborada y enviada al Congreso sin una instancia previa de revisión política, lo que, según la mirada de algunos funcionarios, impidió evaluar a tiempo las resistencias que podía generar entre los distintos bloques y las posibilidades reales de reunir los votos necesarios.

Más temprano, el Gobierno había salido a respaldar a Sturzenegger en medio de las críticas por el traspié parlamentario. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó su continuidad y aseguró que el ministro “es una figura clave” dentro de la administración de Javier Milei. Horas después, Sturzenegger se incorporó a la reunión de la mesa política para explicar sus proyectos de desregulación.

Los proyectos en mente del Gobierno

Con varios proyectos todavía pendientes de tratamiento, el Gobierno buscará reordenar la agenda parlamentaria y definir los próximos pasos en el Congreso, además de revisar el respaldo con el que cuenta entre sus aliados.

Entre las iniciativas que permanecen en agenda se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una prioridad absoluta por Javier Milei; la reforma política, que contempla la eliminación de las PASO; Inocencia Fiscal II; Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios previstos para el BCRA.

El Gobierno busca acelerar el tratamiento de Zonas Frías, un proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados. Según fuentes del oficialismo, existen acuerdos con los gobernadores para avanzar en el Senado, luego de las conversaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo con distintos mandatarios provinciales. En esas negociaciones también aparece la posibilidad de impulsar una iniciativa con beneficios para las zonas cálidas del Norte Grande.

Sin embargo, puertas adentro de La Libertad Avanza también persisten diferencias sobre algunos de los proyectos que forman parte de la agenda legislativa. El principal foco de discusión está puesto en la reforma política: los dirigentes cercanos a Karina Milei sostienen que la eliminación de las PASO debería quedar aprobada antes de diciembre, aunque reconocen que el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos.

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