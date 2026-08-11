Política a las Brasas: referentes legislativos debatieron los temas que atraviesan Jujuy

En una nueva edición de Política a las Brasas , referentes del ámbito legislativo provincial y municipal compartieron la mesa para debatir algunos de los temas que atraviesan la agenda política de Jujuy. Participaron Gastón Millón , presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy; el concejal Gustavo Martínez , de La Libertad Avanza; y los diputados provinciales Diego Rotela , de Jujuy Crece, y Juan Manuel Soler , del Partido Justicialista.

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Durante el encuentro hubo diferencias, cruces y definiciones sobre la situación del Instituto de Seguros de Jujuy, los pedidos de informe y la transparencia en el Estado, las internas partidarias, las aspiraciones políticas y el escenario electoral que comienza a tomar forma en la provincia.

La propuesta del diputado Federico Canedi para modificar parcialmente la Ley 4.282 y permitir que los empleados públicos puedan elegir su obra social generó fuertes diferencias. Diego Rotela cuestionó la iniciativa y la calificó como “uno más de los proyectos tribuneros que tiene el diputado Canedi” , al considerar que no contempla el funcionamiento ni el esquema solidario del Instituto de Seguros de Jujuy.

Rotela sostuvo que actualmente el Instituto cuenta con cerca de 142 mil afiliados activos , de los cuales alrededor de 81 mil realizan aportes mensuales mientras que otros 61 mil corresponden a integrantes de sus grupos familiares. También puso el foco en el costo de determinadas prestaciones y tratamientos complejos. “ Lo invito a que, con el 4% que aporta, vea qué obra social de la provincia lo toma a él y a su grupo familiar ”, planteó al cuestionar la viabilidad de la propuesta.

Juan Manuel Soler también fue crítico y definió el proyecto como “de una irresponsabilidad demagógica monumental”. El diputado provincial del PJ vinculó su postura con los salarios de los trabajadores estatales y advirtió que el porcentaje que actualmente aportan podría resultar insuficiente para acceder a otra cobertura de características similares. Al mismo tiempo, reconoció problemas dentro del propio Instituto y apuntó especialmente contra el cobro de coseguros: “Eso hay que cambiarlo, sobre todo para los que cobran 750 mil, 800 mil pesos”.

Desde La Libertad Avanza, Gustavo Martínez puso el foco en los reclamos que recibe de los afiliados y defendió que la propuesta pueda ser discutida. “Recojo lo que dice la gente, la queja, el reclamo, la angustia en muchos casos”, expresó, y señaló que existen pacientes que deben atravesar extensas gestiones para conseguir el reconocimiento de tratamientos complejos. Para el concejal, se trata de un problema que “merece un análisis más exhaustivo de dónde viene todo esto”.

Pedidos de informe y transparencia: el cruce entre oficialismo y oposición

Los pedidos de informe en la Legislatura abrieron otro de los debates, con cuestionamientos sobre el acceso a la información pública y el rol que deben asumir oficialismo y oposición. Diego Rotela defendió la forma en que se tratan estos planteos y aseguró que muchos de los requerimientos que se presentan tienen respuesta. “De diez pedidos de informe, nueve ya están contestados y hay uno que no”, sostuvo el diputado de Jujuy Crece.

Rotela también cuestionó el desempeño de algunos integrantes de la oposición y reclamó mayor participación en el trabajo legislativo. “Hay algunos diputados a los que no les conozco la voz, no sé cómo hablan”, lanzó, y agregó: “Hay diputados que deberían ser influencers más que diputados”. En ese sentido, planteó que la discusión no debería limitarse a la cantidad de pedidos de informe presentados, sino también al trabajo que se realiza dentro de las comisiones.

Juan Manuel Soler, diputado provincial del PJ, marcó una posición diferente y sostuvo que los legisladores deben contar con información para ejercer su función de control. “Nosotros necesitamos conocer la información porque es nuestra obligación, tenemos que legislar y controlar”, afirmó. Entre los ejemplos, mencionó pedidos vinculados con empresas estatales y señaló que en algunos casos las respuestas recibidas resultan insuficientes.

Soler también planteó la necesidad de transparentar el uso del avión oficial y propuso que exista un registro público de sus viajes. “Yo creo que el avión tiene que tener un registro de los vuelos y que cualquiera pueda ver a dónde fue”, expresó. Además, consideró que, ante un eventual uso por motivos particulares, “si lo usa para algo personal, que lo pague”.

Renovación en Jujuy Crece y la carrera por la Intendencia

La renovación dirigencial dentro de Jujuy Crece también quedó en el centro de la discusión, a partir de las declaraciones de Gerardo Morales sobre la necesidad de dar lugar a nuevas generaciones dentro del espacio político. Gastón Millón acompañó esa mirada, aunque remarcó que el proceso no implica desplazar a quienes ya tienen trayectoria. “No se trata de jubilar a nadie, sino de que todos participen”, afirmó.

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy sostuvo que dentro del frente existen dirigentes jóvenes que vienen ganando protagonismo y mencionó, entre otros nombres, a Adriano Morone, actual ministro de Producción. “Hay un montón de gente joven que está participando”, señaló Millón al referirse al proceso de renovación y a los dirigentes que podrían ocupar lugares de mayor relevancia en los próximos años.

En ese escenario también apareció su propio futuro político. Consultado directamente sobre si quiere ser intendente de San Salvador de Jujuy, Millón respondió sin rodeos: “¿Quiero ser intendente? Sí, obvio”. Sin embargo, aclaró que todavía considera prematuro hablar de una precandidatura y sostuvo que actualmente su prioridad está puesta en la conducción del Concejo Deliberante.

Millón recordó además su recorrido por distintas áreas de la Municipalidad y señaló que esa experiencia forma parte de su aspiración a futuro. De todos modos, insistió en que “falta un montón” para definir candidaturas y que será el propio espacio político el que deberá evaluar quiénes son los dirigentes mejor posicionados cuando llegue el momento.

La interna del PJ y el desafío de volver a ser alternativa en Jujuy

Juan Manuel Soler analizó la situación interna del Partido Justicialista jujeño y planteó la necesidad de recuperar cohesión para volver a constituirse como una alternativa electoral en la provincia. El diputado sostuvo que “la reconstrucción está tardando más de lo necesario” y consideró fundamental encontrar puntos de acuerdo dentro del espacio para superar las diferencias que atraviesan al peronismo.

Al hablar de las disputas internas y las lealtades dentro del PJ, Soler dejó una de las definiciones más contundentes: “La lealtad hacia la persona es del perro al amo. La lealtad tiene que ser hacia el partido, hacia los principios, hacia las ideas”. En ese sentido, remarcó que las diferencias personales no deberían impedir la construcción de un proyecto común.

Sobre las próximas internas partidarias, Soler explicó además por qué decidió no formar parte de ninguna de las dos listas que se presentaron. “Ninguno de los dos proyectos me representaba”, afirmó, aunque aclaró que acompañará a quien resulte ganador y expresó su expectativa de que el proceso permita ordenar al justicialismo: “Ojalá que estas internas sirvan para eso”.

Elecciones en Jujuy: el debate por un posible adelantamiento

La posibilidad de que Jujuy vuelva a desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales abrió el debate sobre el calendario electoral. Gustavo Martínez cuestionó esa alternativa y puso el foco principalmente en el costo que implicaría organizar dos procesos electorales separados. “Es muy costoso”, sostuvo el concejal de La Libertad Avanza, quien planteó que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades de la provincia.

Martínez señaló que dentro del espacio ya contemplan la posibilidad de una convocatoria para mayo y aseguró que están preparados para competir si finalmente se confirma el adelantamiento. “Nosotros nos vamos a presentar y vamos a trabajar para esas elecciones”, afirmó.

Gastón Millón, por su parte, defendió la posibilidad de separar ambas elecciones y sostuvo que permitiría que la discusión provincial no quede condicionada por la agenda nacional. “A mí me parece bien que se discuta la cuestión provincial sin tener que estar atado a lo nacional”, expresó. Además, consideró que un eventual adelantamiento podría permitir que los jujeños debatan específicamente los temas y proyectos vinculados con la provincia.